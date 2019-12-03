優人神鼓浴火重生打造「燃燒的美術館」　獻給山靈第五儀式啟動「共建計畫」

▲優人神鼓音樂總監黃誌群，帶領團員呈現獻給天地的「第五儀式」，在老泉山啟動「共建計畫」。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

優人神鼓位於老泉山的山上劇場在8月13日遭遇大火吞噬，整棟排練場包含所有貴重樂器燒毀，30多年心血付之一炬，自那時起優人全體也重新審視與自然的關係，也驚喜發現山上唯一的香楠樹，浴火重生後竟然冒出許多新芽。如今災後1百多天，今（3）日於老泉山舉行「第五儀式」，宣告啟動「共建計畫」邀請民眾一同參與，同時也將打造「燃燒的美術館」，將焚燒過後的木材、樂器進行藝術創作。

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▲優人神鼓位於木柵老泉山的山上劇場，在8月13日遭遇大火吞噬。（圖／記者林育綾攝）

優人神鼓自火災後不斷自我審視與自然的關係，在一百多天後決定展開「山上劇場災後共建計畫」，邀請民眾一同重建與自然共處的山上劇場。執行長王騰崇說，其實共建計劃不只是蓋好這棟排練場，也是希望透過優人，把台灣人與大自然的關係重新共建起來。

創辦人劉若瑀分享，災後這段期間，山上也發生了神奇又不可思議的情形，像是30多年來唯一的一棵香楠樹，竟然在浴火重生後，突然在周圍冒出許多新芽！她與團隊也因此受到鼓舞，感受到浴火重生的力量，認為一棵樹都能有這麼強大蛻變的力量，相信優人所有團員也能如此。

▲▼山上劇場30多年來唯一的香楠樹，竟然在浴火重生後，突然在周圍冒出許多新芽。（圖／記者林育綾攝）

雖然文化部已啟動災難補助1500萬，還有各界好心協助，在第一時間緊急用於臨時性排練場設置、火災現場清理作業與道具、樂器、戲服重製等應急費用支出，能夠如期表演；不過要重建整個山上劇場、度過這段陣痛期，其實還有一大段距離。自火災發生時，消防車無法開上山，只能半路接管線救火，當時消防員就建議，山上劇場最好要有一座蓄水池或水井。

然而要找到水泉或打一口井，都沒想像中容易。劉若瑀說明，藉由這場火災的發生，發現衍伸出許多問題需要做好更完善的配套，經過與建築設計師討論評估，要完成需要6千萬以上，而目前至少還有3千萬以上的缺口。

加上為了重建劇場，明年許多大型演出已決定取消，團員們會花更多心力一起蓋房子和重建，但也因為演出的暫停，缺少收入來源，這轉折的陣痛期還需要一起面對、翻身。

▲優人神鼓於老泉山呈現「第五儀式」，象徵對大自然的感激，並祈願與山靈一同護持這塊土地的決心。（圖／記者林育綾攝）

今（3）日優人神鼓於老泉山呈現「第五儀式」，強調不是表演，而是團員們獻給天地、象徵對大自然的感激，並祈願與山靈一同護持這塊土地的決心。團員們寧靜的身影，穿梭於焦黑的木頭殘骸之間，形成強烈對比的畫面，令人為之動容。取名為第五儀式，象徵超越現實的束縛，進入讓人心穩定、健康的「第五空間」，期許優人神鼓重生之後也能永續與大自然共好。

▲團員們寧靜的身影，穿梭於焦黑的木頭殘骸之間，形成強烈對比的畫面。（圖／記者林育綾攝）

「山上劇場災後共建計畫」預計歷時2年，包含第1年的臨時排練場所設置計畫，以及第2年的山上劇場整體重建計畫，將以不易燃的自然元素打造，例如土磚、石頭等，加上少許木材。計畫目前在嘖嘖募資平台進行，民眾可以透過贊助，獲得取自老泉山「黑木」元素的黑木陶碗等藝術創作品，也就是利用焚燒過後的元素重新創作的藝術品，象徵轉化重生，日後也可獲邀參與優人神鼓共建計畫的系列活動，包含體驗工作坊、協力造屋營隊，以及結合自然生態建築家、藝術家的優質力量講座。

▲優人神鼓將打造「燃燒的美術館」！老泉山上焚燒過後的木頭、銅器等殘骸，將成為藝術創作的素材。（圖／記者林育綾攝）

劉若瑀說，這也會是一座「燃燒的美術館」，靈感來自於潑墨潑彩藝術大師柯淑玲，雙方因合作《墨具五色》作品而結緣，計畫以老泉山焚燒過後的木頭殘骸為媒材，進行藝術創作，義賣後收入捐贈給優人神鼓用於災後重建。柯淑玲也希望藉由自己的力量拋磚引玉，吸引更多藝術同好加入，以實際行動一同幫助優人重建。

▲優人神鼓將打造象徵重生的「燃燒的美術館」，焚燒過後的木頭、銅器等殘骸，將成為藝術創作的素材。（圖／記者林育綾攝）

執行長王騰崇說明，不同的贊助金額，也代表不同的意義，群眾參與後也等於與優人神鼓產生「有意義的關係」。382元是象徵海拔 382 公尺的老泉山，這是優人精神的聖山、生活的家園。而813元，代表8月13日優人遭逢祝融的日子，是一個優人不會忘記的日子，但也是重新站起的契機。其餘還有1,988元，是優人誕生的年份；3,500元，則是代表優人成立至今受邀至國際間演出超過 3,500 場，將台灣的山林精神帶往世界。4,800元，代表從山下走到山上劇場共 4,800 公尺，與自然並不遙遠⋯⋯。

▲優人神鼓創辦人劉若瑀。（圖／記者林育綾攝）

劉若瑀也說，「這個劇場將不只是優人的，它屬於共建者，和每一位期盼與自然共生、對藝術有熱忱的人。」此次以群眾參與作為共建計畫的開端，目的是將山上劇場的重建，化為參與式的藝術行動，讓台灣有一個共同的自然生態空間，也讓更多人接近自然、擁抱生態，真正理解人與自然共存的意義。