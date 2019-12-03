　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

優人神鼓浴火重生打造「燃燒的美術館」　獻給山靈第五儀式啟動「共建計畫」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼優人神鼓浴火重生打造「燃燒的美術館」　老泉山啟動「共建計畫」。（圖／記者林育綾攝）

▲優人神鼓音樂總監黃誌群，帶領團員呈現獻給天地的「第五儀式」，在老泉山啟動「共建計畫」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

優人神鼓位於老泉山的山上劇場在8月13日遭遇大火吞噬，整棟排練場包含所有貴重樂器燒毀，30多年心血付之一炬，自那時起優人全體也重新審視與自然的關係，也驚喜發現山上唯一的香楠樹，浴火重生後竟然冒出許多新芽。如今災後1百多天，今（3）日於老泉山舉行「第五儀式」，宣告啟動「共建計畫」邀請民眾一同參與，同時也將打造「燃燒的美術館」，將焚燒過後的木材、樂器進行藝術創作。

請繼續往下閱讀...

▲▼優人神鼓浴火重生打造「燃燒的美術館」　老泉山啟動「共建計畫」。（圖／記者林育綾攝）

▲優人神鼓位於木柵老泉山的山上劇場，在8月13日遭遇大火吞噬。（圖／記者林育綾攝）

優人神鼓自火災後不斷自我審視與自然的關係，在一百多天後決定展開「山上劇場災後共建計畫」，邀請民眾一同重建與自然共處的山上劇場。執行長王騰崇說，其實共建計劃不只是蓋好這棟排練場，也是希望透過優人，把台灣人與大自然的關係重新共建起來。

創辦人劉若瑀分享，災後這段期間，山上也發生了神奇又不可思議的情形，像是30多年來唯一的一棵香楠樹，竟然在浴火重生後，突然在周圍冒出許多新芽！她與團隊也因此受到鼓舞，感受到浴火重生的力量，認為一棵樹都能有這麼強大蛻變的力量，相信優人所有團員也能如此。

▲▼優人神鼓浴火重生打造「燃燒的美術館」　老泉山啟動「共建計畫」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼山上劇場30多年來唯一的香楠樹，竟然在浴火重生後，突然在周圍冒出許多新芽。（圖／記者林育綾攝）

▲▼優人神鼓浴火重生打造「燃燒的美術館」　老泉山啟動「共建計畫」。（圖／記者林育綾攝）

雖然文化部已啟動災難補助1500萬，還有各界好心協助，在第一時間緊急用於臨時性排練場設置、火災現場清理作業與道具、樂器、戲服重製等應急費用支出，能夠如期表演；不過要重建整個山上劇場、度過這段陣痛期，其實還有一大段距離。自火災發生時，消防車無法開上山，只能半路接管線救火，當時消防員就建議，山上劇場最好要有一座蓄水池或水井。

然而要找到水泉或打一口井，都沒想像中容易。劉若瑀說明，藉由這場火災的發生，發現衍伸出許多問題需要做好更完善的配套，經過與建築設計師討論評估，要完成需要6千萬以上，而目前至少還有3千萬以上的缺口。

加上為了重建劇場，明年許多大型演出已決定取消，團員們會花更多心力一起蓋房子和重建，但也因為演出的暫停，缺少收入來源，這轉折的陣痛期還需要一起面對、翻身。

▲▼優人神鼓浴火重生打造「燃燒的美術館」　老泉山啟動「共建計畫」。（圖／記者林育綾攝）

▲優人神鼓於老泉山呈現「第五儀式」，象徵對大自然的感激，並祈願與山靈一同護持這塊土地的決心。（圖／記者林育綾攝）

今（3）日優人神鼓於老泉山呈現「第五儀式」，強調不是表演，而是團員們獻給天地、象徵對大自然的感激，並祈願與山靈一同護持這塊土地的決心。團員們寧靜的身影，穿梭於焦黑的木頭殘骸之間，形成強烈對比的畫面，令人為之動容。取名為第五儀式，象徵超越現實的束縛，進入讓人心穩定、健康的「第五空間」，期許優人神鼓重生之後也能永續與大自然共好。

▲▼優人神鼓浴火重生打造「燃燒的美術館」　老泉山啟動「共建計畫」。（圖／記者林育綾攝）

▲團員們寧靜的身影，穿梭於焦黑的木頭殘骸之間，形成強烈對比的畫面。（圖／記者林育綾攝）

「山上劇場災後共建計畫」預計歷時2年，包含第1年的臨時排練場所設置計畫，以及第2年的山上劇場整體重建計畫，將以不易燃的自然元素打造，例如土磚、石頭等，加上少許木材。計畫目前在嘖嘖募資平台進行，民眾可以透過贊助，獲得取自老泉山「黑木」元素的黑木陶碗等藝術創作品，也就是利用焚燒過後的元素重新創作的藝術品，象徵轉化重生，日後也可獲邀參與優人神鼓共建計畫的系列活動，包含體驗工作坊、協力造屋營隊，以及結合自然生態建築家、藝術家的優質力量講座。

▲▼優人神鼓浴火重生打造「燃燒的美術館」　老泉山啟動「共建計畫」。（圖／記者林育綾攝）

▲優人神鼓將打造「燃燒的美術館」！老泉山上焚燒過後的木頭、銅器等殘骸，將成為藝術創作的素材。（圖／記者林育綾攝）

劉若瑀說，這也會是一座「燃燒的美術館」，靈感來自於潑墨潑彩藝術大師柯淑玲，雙方因合作《墨具五色》作品而結緣，計畫以老泉山焚燒過後的木頭殘骸為媒材，進行藝術創作，義賣後收入捐贈給優人神鼓用於災後重建。柯淑玲也希望藉由自己的力量拋磚引玉，吸引更多藝術同好加入，以實際行動一同幫助優人重建。

▲▼優人神鼓浴火重生打造「燃燒的美術館」　老泉山啟動「共建計畫」。（圖／記者林育綾攝）

▲優人神鼓將打造象徵重生的「燃燒的美術館」，焚燒過後的木頭、銅器等殘骸，將成為藝術創作的素材。（圖／記者林育綾攝）

執行長王騰崇說明，不同的贊助金額，也代表不同的意義，群眾參與後也等於與優人神鼓產生「有意義的關係」。382元是象徵海拔 382 公尺的老泉山，這是優人精神的聖山、生活的家園。而813元，代表8月13日優人遭逢祝融的日子，是一個優人不會忘記的日子，但也是重新站起的契機。其餘還有1,988元，是優人誕生的年份；3,500元，則是代表優人成立至今受邀至國際間演出超過 3,500 場，將台灣的山林精神帶往世界。4,800元，代表從山下走到山上劇場共 4,800 公尺，與自然並不遙遠⋯⋯。

▲▼優人神鼓浴火重生打造「燃燒的美術館」　老泉山啟動「共建計畫」。（圖／記者林育綾攝）

▲優人神鼓創辦人劉若瑀。（圖／記者林育綾攝）

劉若瑀也說，「這個劇場將不只是優人的，它屬於共建者，和每一位期盼與自然共生、對藝術有熱忱的人。」此次以群眾參與作為共建計畫的開端，目的是將山上劇場的重建，化為參與式的藝術行動，讓台灣有一個共同的自然生態空間，也讓更多人接近自然、擁抱生態，真正理解人與自然共存的意義。

＊優人神鼓「山上劇場災後共建計畫」連結

ET快訊
真的抓到共諜！見面先收上萬手錶…中校參謀官判3年
高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰　進房收遺物：你真的累了
紐約直擊／蘋果公布App Store年度最佳遊戲、App
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

優人神鼓浴火重生打造「燃燒的美術館」　獻給山靈第五儀式啟動「共建計畫」

防釀災！Airbnb提供「5千個一氧化碳偵測警報器」　2021年底前房東免費拿

3.7億買辦公室遭轟「狂接退捐電話」　兒盟再澄清：不是定期定額提撥

交通科技白皮書出爐！10年投資2兆元建設　估產值翻倍逾4兆

熊貓系統狂故障爆「A訂單貨款」！店家怒：4個月沒收到錢、不知被坑幾年

媽炫耀孩「得腸病毒」婦幼展比賽還奪冠...網罵爆　劇情急轉彎：手滑按錯字

路人男摟女友「突伸手捏一下」！騎樓迎面遭襲胸…她傻愣10秒：反應不過來

高中歷史第2冊爆零版本過關　國教院喊冤：會如期完成審查

70元炒泡麵是哪種？古意店員妹「熱心答」下秒崩潰：我慘了　OL神救援笑噴

【廣編】打好健康「肌」礎　增「肌」撇步一次GET！

高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

調皮弟搶牽繩拍狗...家人急制止　下秒慘遭「霸王硬上弓」網笑翻

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

視訊媽寶 + AA制「以口計價」摳男　超瞎2對2聯誼！隔壁正妹笑到流淚

小S聞高以翔驟逝心痛大哭　憶《康熙》吃他豆腐...「紳士又溫暖」

「一旦輸血便不能認這個小孩...」 醫挫折經驗：無法說服別人信仰

高雄超狂「150元鮮蚵吃到飽」！ 還有泰國蝦3斤999元爽嗑一波

不滿重機佔道！貨車按喇叭逼車 怒嗆「靠右騎」...騎士不服暴口角

優人神鼓浴火重生打造「燃燒的美術館」　獻給山靈第五儀式啟動「共建計畫」

防釀災！Airbnb提供「5千個一氧化碳偵測警報器」　2021年底前房東免費拿

3.7億買辦公室遭轟「狂接退捐電話」　兒盟再澄清：不是定期定額提撥

交通科技白皮書出爐！10年投資2兆元建設　估產值翻倍逾4兆

熊貓系統狂故障爆「A訂單貨款」！店家怒：4個月沒收到錢、不知被坑幾年

媽炫耀孩「得腸病毒」婦幼展比賽還奪冠...網罵爆　劇情急轉彎：手滑按錯字

路人男摟女友「突伸手捏一下」！騎樓迎面遭襲胸…她傻愣10秒：反應不過來

高中歷史第2冊爆零版本過關　國教院喊冤：會如期完成審查

70元炒泡麵是哪種？古意店員妹「熱心答」下秒崩潰：我慘了　OL神救援笑噴

【廣編】打好健康「肌」礎　增「肌」撇步一次GET！

Honda新世代HR-V可望於2020年年底發表？1.5L渦輪引擎全面入列

吳宗憲曝「高以翔私下謙虛舉動」　不捨他離世氣罵：都韓國人害的太X障！

中年男失業欠債想不開　吞30顆安眠藥昏迷！家人報警救回

藍葦華「台語」踢到鐵板　錄影中全場沉默差點喊卡

熱水袋「溫膚」竟燙傷！10歲童腳「狂冒水泡」醫心疼：這體質母湯

不分區名單亮點？柯文哲：「不用花錢」這點就贏人家

交友軟體滑到帥哥！26歲正妹火速淪陷…「被拐無人深山」慘遭瘋狂折磨

爛番茄100％！「母親寫給女兒家書」5年人生惹鼻酸　外媒改寫奧斯卡風向

天冷也要忍！4種人「吃麻油雞＝熱上加熱」　感冒進補…病更嚴重

烏日自小客闖紅燈撞機車逃逸！女騎士胸口骨折　親友PO網追凶

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

生活熱門新聞

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

冷氣團急凍今晨10.3度創新低溫　周三起全台變天轉雨

台灣最夯YouTuber頻道排名曝　第一名驚呆網

娶老婆還能賺一票　越南新娘淪直銷商品

超商取貨店員「請問先生是？」　他一開口全部人笑了

高以翔遺體怎運回台？可能形式曝光

桃園妹機車停斑馬線！警吼：這誰的車　一問原因傻眼了

店員冷回92、95汽油都一樣！　網：還真的沒差

今晨10.3度周五另一波強冷空氣南下　吳德榮曝最凍時間

「柯P的一隻小黑狗」逼idcc現形

強度升級！入冬首波大陸冷氣團今晚報到

亡姐頭七一直笑！法師「蓮花數量有問題」　重算吃驚了

梁靜茹、楊蕙如「同年生」　命理師預言2人危機

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

以翔回家了！法師一喊「過門」　小女友轉身拭淚

基中導師遭砍死　兇手成二二八紀念館館長

孫安佐PO文「很想你」見留言標記米砂！淡定秒回網笑翻

高以翔23歲女友Bella「八字祭語」惹淚崩

林志玲點頭結婚「關鍵電話」曝光

蕾菈爆「被脫衣胸前走光片」網瘋傳！本人回應

韓營內部民調曝　「地下賭盤傻掉了」

高以翔「求婚女友前」猝逝！

高以翔燦笑遺照曝光！靈堂擺設典雅

髮型師曝高以翔「出事前2天對話」

女兒遭霸凌！狠男持刀衝學校捅死9歲同學

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

冷氣團急凍今晨10.3度創新低溫　周三起全台變天轉雨

訂26碗沒買袋子！外送員傻眼「棄單離開」

更多

最夯影音

更多
高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴

高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴
挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

調皮弟搶牽繩拍狗...家人急制止　下秒慘遭「霸王硬上弓」網笑翻

調皮弟搶牽繩拍狗...家人急制止　下秒慘遭「霸王硬上弓」網笑翻

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面