統一發票中獎密碼追追追！「0」開頭平均開出千萬大獎最多　財神爺最愛

▲統一發票各期開獎數字中，藏有數字密碼。（圖／記者許力方攝）

記者吳靜君／台北報導

統一發票開獎，已成為全民小確幸之一，但你知道嗎？統計發現，「0」開頭是最幸運的數字，平均每期造就的千萬小富翁有16人之多，堪稱是財神爺最愛的神秘數字。

財政部自民國100年開始統一發票開獎，至今已有9~10個年頭，根據歷史統計，「0」開頭是財神爺最眷顧的數字，平均每期開出千萬大獎的張數有16張之多；相對地，最不受老天爺眷顧的數字則是「5」、「6」開頭，平均每期開出的張數大約是11張；而「4」開頭的大獎發票，每期平均有11張多，只比5、6好一些些。

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就今年來看，已經出了5期中獎發票號碼，以千萬大獎來看，開頭號碼都是「0」和「4」。例如今年1、2月期千萬元中獎號碼「00106725」，當期開出歷史新高的20張。

3、4月期的千萬特別獎號碼「03802602」，當期也開出18張；之後，竟連開3期「4」開頭的千萬大獎，號碼分別是「46356460」（5、6月期）、「45698621」（7、8月期）以及本期的「41482012」。

不過，這三期的中獎張數，卻一路下滑為16張、14張與7張，冥冥中，也跟往年情況相符。

官員解析，今年開出的千萬元特別獎張數相較於往年，已經算是特別多，過往每期開出的千萬大獎多在9張、10張或者10多張出頭；而0開頭也曾經開出8張的超低數字，所以還是機率的問題。