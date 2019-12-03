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Smart智富／小資族靠存零股　養出金雞母

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▲▼ 。（圖／記者Smart智富雜誌(鄭皓中)攝）
文／Smart智富雜誌　鄭杰

台股雖在2019年創下近29年新高，但是對於眾多小資族來說，根本完全無感，因為他們根本連1張股票都沒有。畢竟以台股來說，要買1張績優股，動輒數萬元，甚至數十萬元，一般小資族每個月能存下來的資金有限，根本拿不出那麼多錢來買股。

難道說收入少的民眾就不能投資嗎？其實，在Smart智富出版的新書《人人都能學會靠零股存千萬》中，就透過步驟式教學，讓小資族輕鬆學會做零股投資，就算只有1,000元也可以開始存股，幫自己種出1棵股利源源不絕的搖錢樹。

到底什麼是零股呢？

為什麼散戶很適合投資零股呢？《人人都能學會靠零股存千萬》一書中歸納出以下6大好處？

請繼續往下閱讀...

好處1》降低投資門檻，即時參與市場

零股指的就是不足1張的股票（1股～999股）。台股的交易主要是以「張」為單位，而1張股票就代表1,000股，也就是說，當台積電的股價是300元時，買進1張要花30萬元（300元×1,000股），資金要求相對高，多數小資族難以負擔。

所以，透過零股，投資人的投入金額可降到1/10、1/100，就算是小資族也能盡早參與市場，買進大立光(3008)、台積電等股價在百元、千元之上的優質好股，早領股利、早享漲幅。

好處2》分散投資標的，降低整體風險

對於手邊資金有限的散戶而言，買1張股票除了要存很久的錢之外，即使終於存到了，可能也只能買1檔股票，等於是把雞蛋放在同一個籃子裡，所有投資資產都跟著1檔股票起伏。

假設你花了半年的時間存了2萬5,000元，頂多只能買1張股票，等於是將所有投資風險都壓在1檔股票上。但是，如果透過零股的話，就算只有2萬5,000元，就可以分別買進數家例如150股的遠傳（4904）、50股的全家（5903）、130股的中鋼，以分散風險。如此一來，就算有1家公司股價大跌，也不至於讓你的整體投資損失太慘重。

好處3》分批布局，避免套牢窘境

當可用的資金有限，而且又只有買進1整張的股票，往往一次就把投資資金耗盡。如果不小心買在股價高點，更增加了投資風險，因為一旦股價開始下跌，就算你看好股價後市而想要加碼攤平，恐怕也沒有多餘的資金。

如果從零股著手，你可以不用一次將資金都投入，而可以選擇分批布局，也就是將資金分散多次買進。這樣做的好處是，就算一開始買在高點，一旦股價下跌，你也還有本錢可以進場攤平，以達到平均成本的效果，不至於被套在高點。

好處4》股利更勝定存利息，報酬率高

在這個薄利的時代，將錢存在銀行，年利率頂多1.3%（編按：以市面上最高利率，臺灣中小企業銀行2年期定存機動利率1.3%為例），相較之下，台股上市公司的殖利率較定存高出許多，以2019年9月為例，台股平均殖利率有4.24%，而統計台股中5年平均殖利率超過5%的公司，在今年10月就有395家！如果投資時間拉長，放定存與存股利之間所累積的財富差距，將會更為顯著。

好處5》利用零股試手感，了解操作「眉角」

許多人因為本金不夠，所以認為就算投入股市，獲利也不高，因此會等存夠本金再進場。不過，如果你是股市新手，初入市場時，風險控管能力尚不足，一旦市場出現意外風險，而你的應對策略又不夠完善，就容易進退失據，導致嚴重虧損。

因此，建議投資新手一開始可以利用零股作為股市投資的試金石，藉此了解市場的各種「眉角」，以及操作策略，同時也測試一下自己對於市場波動的承受度。

好處6》低成本領股東紀念品，回本速度快

零股投資另一個額外的樂趣，就是能用小錢當股東，同時還可以領取股東紀念品。許多股東會的紀念品都是相當實用的物品，領回自用，不無小補。2019年約有39家公司的股東會紀念品為「超商35元商品卡」，如果你在該年初的第1個交易日，以收盤價買進這39家公司的股票各1股，交易手續費以20元計算，共花費1,523元，至股東會時總共可以換得39份「超商35元商品卡」，價值1,365元，光是第1年就差不多回本了，第2年以後領到的都算是賺到了！

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