長榮航攜手中壽、SAS培育AI新銳　台大團隊預測控管成本奪冠

▲「2019 AI新銳領航者競賽」冠軍由台大(長榮航空組)、政大(中國人壽組)分別奪得，並由後排(左三)長榮航空李正傑協理、(左四)SAS台灣陳愷新總經理及(右四)中國人壽宋健榮副總經理共同頒發獎座。（圖／長榮航空提供）

記者林淑慧／台北報導

企業積極推動數位轉型，長榮航空首度挺進校園大數據競賽，與中國人壽、美商賽仕電腦軟體（SAS）合作舉辦AI競賽，吸引全台大專院校近600名學生參賽；其中，台大團隊以分析百萬筆航空資訊，達成預測控管成本的任務，一舉拿下冠軍。

由全球數據分析與人工智慧解決方案領導廠商SAS、中國人壽及長榮航空三方首次聯手舉辦的「2019 AI新銳領航者競賽」歷經2個多月近600名學生的激烈挑戰，最終冠軍隊伍由中國人壽組由國立政治大學企業管理研究所與金融學系研究所的4位同學；長榮航空組由國立臺灣大學流行病學與預防醫學所的4位同學，分別脫穎而出。

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首次挺進校園大數據競賽的長榮航空，本次更提供超過百萬筆的資料，賦予參賽者以航班、購票、油耗等資料，預測控管成本的任務。長榮航空表示，航空業為了兼顧飛安及服務品質，要達到最適化的成本控管變因非常多，仰賴機器學習建置模型已是必要。

長榮航空表示，這次看到優勝隊伍運用了許多創意來強化模型的完整性，包含提出起飛與落地點溫差、出國歸國影響行李重量、搭機年齡層的體重差異，甚至主動納入外部資料如氣象…等，這些創意連帶激發出長榮同仁看待資料的不同觀點，表現令人激賞。

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