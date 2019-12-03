是你嗎？100元買台中歐吉飲品爽中發票千萬　9-10月中獎幸運兒清冊全公布！

▲2019年9-10月統一發票清冊出爐，中千萬大獎的有7張。圖為示意圖。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者王曉敏／綜合報導

財政部今（3）日下午公布2019年9-10月統一發票中獎清冊，本期共開出7張特別獎（1000萬元）及18張特獎（200萬元），其中包括在台中北屯區歐吉茶食消費100元的幸運兒，獲得千萬大獎。

另外，在台北市金山南路交中華電信電話費619元的民眾，也幸運對中本期統一發票千萬元大獎。

請繼續往下閱讀...

2019年9-10月期統一發票中獎號碼，千萬特別獎號碼是「41482012」，而200萬特獎號碼為「58837976」。頭獎3組號碼分別為「20379435」、「47430762」、「36193504」，增開六獎3組為「693」、「043」、「425」。領獎期間自12月6日起至明年3月5日止。

值得注意的是，明年起統一發票兌獎管道除新增「統一發票兌獎App」，更擴大實體代發獎金據點至統一、全家、OK、萊爾富4大超商及全聯和美廉社共1.3萬多個據點，而現行的1300多個郵局據點則將於12月29日起不再提供兌獎服務。

▼108年9-10月期統一發票1000萬元特別獎中獎清冊。點圖可放大。（圖／取自財政部）

▼108年9-10月期統一發票200萬元特獎中獎清冊。點圖可放大。（圖／取自財政部）

其他人也看了這些...

►ETtoday 8歲瘋狂購物節！全館活動38折起～