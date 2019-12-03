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中火減煤議題延燒　經部：今年用煤量將降至1300萬公噸以下

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▲行政院環保署函文台中市府，告知中火得有10%誤差值的增量。台中市政府強調，「環保標準理應更嚴格，不應放寬開倒車」。（圖／台中市政府提供）

▲行政院環保署函文台中市府，告知中火得有10%誤差值的增量。台中市政府強調，「環保標準理應更嚴格，不應放寬開倒車」。（圖／台中市政府提供）

記者林淑慧／台北報導

台中電廠用煤量議題持續延燒，經濟部政務次長曾文生今（3）日表示，中火近五年開始減煤降載，今年用煤量將降至1300萬公噸以下，較103年更減少達500萬公噸，強調減煤方向已相當明確。

經濟部水利署今天舉行「2019台灣節水No.1頒獎典禮」，表揚節水績優單位與個人，另為獎勵大用水戶節水改善，今年也增頒「落實節水輔導改善獎勵獎」，經濟部政次曾文生應邀出席頒獎。

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針對中火議題，曾文生表示，近年來中部地區於秋冬季節AQI指數顯著上升，台電為配合改善空氣品質，加上有其它電廠加入供電系統，中火近5年開始減煤降載，108年用煤量將降至1300萬公噸以下，較103年更減少達500萬公噸。

台電表示，依中央法規與台中市政府核發的操作許可證，雖均載明有10%容許差值，但中市府核可中火今年用煤量不是1104萬噸，而是1600萬噸，在台電努力減煤下，預計台中電廠全年用煤可降至1300萬噸以下，許可使用量都不會超過。

曾文生指出，用電量尖峰和天氣、景氣有關，用電量是波動起伏的，因此才需要10%容許差值，讓實際操作不會逾越法規規範，用電狀況不完全操之在政府手上，台電將透過降載、環保停機等短期減煤措施，努力調度穩定供電。

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