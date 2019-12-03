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「舔手指翻文件」一律禁止！日公司發公告狠規定　網友一面倒：想提憲法

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記者林瑩真／編譯

日本計程車公司「三和交通」日前通過一項全公司都必須遵守的規定，就是「不許舔手指翻文件」，意外在推特上引發話題。網友一面倒支持，紛紛發言「舔手指翻紙真的太髒」。

綜合日媒報導，「三和交通」向全公司員工發布通知，「今後禁止對所有文件進行下列行為：將唾腺及口腔黏膜腺分泌的液體沾到手指上，並用濕濡的手指將文件或紙類翻頁」，並希望全公司員工都要徹底貫徹這項新規定。

聽起來很難懂，簡單而言，公司就是要求員工不可再舔手指後翻文件，不僅骯髒、失禮，也容易傳染病菌。事實上，台灣也有不少人有這個壞習慣，習慣舔一下手指才會翻文件或是鈔票，利用口水幫助紙張易翻。

▲▼舌頭,嘴巴,牙齒。（示意圖／取自pixabay）

▲手指沾口水翻文件、鈔票是惡習。（示意圖／取自pixabay）

不少網友看到「三和交通」直接下令禁止，紛紛直呼「公司這決定真的是太好了」、「好希望我們公司也可以規定」、「不能讓政府直接規定嗎」、「都沒有人覺得手指碰過口水很髒嗎」、「我也不喜歡拿到別人口水碰過的文件」。發文也吸引2.3萬轉推及4.2萬個讚。

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