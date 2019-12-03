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中國重啟燃煤電廠「總發電量＝歐盟國加總」　外媒揭氣候矛盾困局

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▲▼ 中國北京某處燃煤發電廠。攝於2016年12月9日。（圖／路透）

▲ 中國正興建或計畫建造新的燃煤電廠。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

聯合國氣候峰會2日西班牙登場，身為溫室氣體最大排放國的中國也成為此次會議的一大焦點。因為儘管中國每年燃煤消耗約占全球一半、2000年至2018年碳排量近乎倍增，碳排現占全世界約莫30%，但它仍是史上最大清潔能源市場，生產的太陽能電池占全球安裝總量的三分之二。消息指出，北京政府面臨經濟放緩之際，正興建或計畫建造新的燃煤電廠。

▲▼ 聯合國秘書長古特瑞斯,Antonio Guterres。（圖／路透）

▲聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在開幕儀式表示，各國遏制碳汙染方面要更加努力，行動要更積極，在暖化議題上力挽狂瀾。（圖／路透）

綜合美聯社等外媒報導，本次會議最重要的議題，就是替2015年簽訂完成的《巴黎協定》（Paris Agreement）訂定相關法規，各國可自行決定所要採取的行動，達成「將氣溫升幅限制在攝氏1.5度之內」的目標，並於2020年進入關鍵實施階段。

隨著中國經濟放緩至25年來最低水平、官員加大支持煤炭及重工業產業的力道拚經濟，加上政府對可再生能源的補貼逐步減少，現階段已有許多衛星影像及媒體指出，北京當局正在蓋或是計畫建設全新的燃煤電廠，總發電量148GW（十億瓦），規模幾乎是整個歐盟成員國未來幾年的燃煤電廠總發電量。

▲▼ 中國,太陽能板。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國是全球最大清潔能源市場。（圖／達志影像／美聯社）

根據中國生態環境部副部長趙英民上周的說法，非化石燃料佔國家能源結構約14.3%，「我們仍然面臨發展經濟、改善人民生活的挑戰」，但並未提及更加嚴格的標準。哥倫比亞大學全球能源政策研究中心研究員涂建軍（Kevin Tu）坦言，中國能源發展面臨諸多矛盾，且能源需求龐大，這種明顯矛盾情況是有可能的，畢竟身兼全球最大媒炭市場及最大清潔能源市場。

▲▼歐洲議會在11月28日投票通過，宣布進入氣候緊急狀態。（圖／路透）

▲歐洲議會11月28日投票通過，宣布進入氣候緊急狀態。（圖／路透）

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）能源專家納姆（Jonas Nahm）與其他人共同撰寫的分析文，目前許多國家仰賴中國製造的太陽能電池，「如果我們有機會實現那些氣候目標，我們必須在2030年前做很多事情，如果沒有中國的清潔能源供應鏈，我們就做不到這些事。」

中國作為一個快速成長的經濟體，能源需求大幅攀升是不可避免的，當中關鍵在於，北京當局能否利用可再生能源，為經濟提供足夠大的動力，藉此遏制碳排持續增長。

只不過，報導分析，北京當局如今重新著眼於燃煤電廠的決定令人失望。根據赫爾辛基能源與潔淨空氣研究中心首席分析師羅莉蜜立佛塔（Lauri Myllyvirta）的說法，美國、德國、南韓等已開發國家正朝著減少對燃煤能源的依賴，但「現在有種感覺，比起成為領導者，中國是個步調不一致的國家。」

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