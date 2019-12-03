富商丈夫愛情長跑10年　正妹女教師6年偷吃5學生激戰片被瘋傳

▲調查報告指出，女老師婚前婚後曾與5名學生有染。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

南非開普敦一名正妹女教師和富商丈夫愛情長跑10年，婚後卻爆出和多名學生有染的新聞，最新調查指出，她在2013年至2019年期間，與5名學生發生過性關係，雖然這些學生都已年滿18歲，但她仍因違反身為教師職責，於消息曝光後引咎辭職並與老公分居。

32歲女老師維奧蒂(Fiona Viotti)曾經擔任過模特兒，現在是當地知名學校Bishops Diocesan School的歷史老師身兼水球隊教練，今年10月卻傳出，她和18歲男學生發生性關係，並傳給對方多支性愛影片以及圖像，相關影片後來還被分享至PornHub上獲得瘋傳，而當對方想要分手時，便收到她傳來的威脅訊息，對方最後只好把真相告訴父母。

消息傳出後，維奧蒂便搶在學校祭出紀律處分前辭職，雖然逃過校方的懲處，校方仍對其「不當行為」展開調查，最新調查結果於本月2日出爐，發現她在與富商丈夫帕沃(Pavo Viotti)交往期間與2018年婚後，長達6年與5名學生發生性關係，雖然目前尚未有刑事指控，不過受害者的家長仍有可能採取法律行動，學校已將調查報告提交給當局。

維奧蒂的委任律師布斯(William Booth)表示，事件在10月登上新聞後，當事人便去求助心理諮詢的幫助，未來將繼續在開普敦接受治療，而他則在處理影片流出至PornHub上的問題，正在調查上傳影片者的身分。

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