「每張現賺9.5萬元」和潤申購爆量　中籤率4.5%！近百萬筆創台股10年最大量

▲和潤企業（6592）公開申購股票，總申購筆數高達98萬6962筆。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關）

財經中心／台北報導

和泰汽車（2207）轉投資的和潤企業（6592）將於9日掛牌上市，11月27日至29日期間公開申購股票，由於價差誘人，和潤難得掀起「股民申購潮」，總申購筆數高達98萬6962筆，以每筆在帳戶內需先準備53000元計算，凍結資金超過520億元，創下台股10年來公開最高申購量。

和潤企業9日將正式上市，採競價拍賣及公開申購方式辦理股票承銷，3日公開承銷抽籤。其中，競價拍賣股數為10萬1081張，公開申購股數為4萬4222張，競價拍賣合格標單達27.92萬張，超額認購比為2.76倍。

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若以公開承銷4萬4222張估算，中籤率約4.5%。和潤每股掛牌承銷價53元，與2日的收盤價147.95元比較，價差高達179%，等於中籤者每張現賺9萬4950元，吸引投資人搶便宜，創下大量申購熱潮。

市場分析，母公司和泰汽車近期股價不斷飆高，衝破600元大關，上週股價一度飆上615元歷史高價，2日收盤價也達611元；在「母雞帶小雞」的情況下，和泰汽車帶動和潤企業申購量，市場對於和潤未來獲利有所期待，也因此在3個申購交易日內，創下台股10年來公開最高申購量。