影／新「熱注流手術」死亡心臟竟復活　醫拍下奮力跳動瞬間…待器捐家屬超振奮！

▲新創心臟熱注流手術。(圖/翻攝自推特@JacobNiall)

記者陳亭伃/綜合報導

人在過世後,不少人會選擇器官捐贈,但醫療團隊在當下仍會視器官狀態決定是否使用,其中「心臟」就是許多等待移植的器官之一。近年來國外的醫療團隊不斷研究讓「心臟」起死回生的方式,現在終於有所突破,透過「熱注流」的方式以血液、電解質、氧氣喚醒停止跳動的心臟。

根據英國《每日郵報》報導,光在美國,每一天就有20人因為等待器官捐贈而死亡,現在杜克大學(Duke University)的醫師群第一次在器官捐贈者的心臟停止跳動後,對其心臟進行修復,以血液、電解質與氧氣通過「熱注流」,讓心臟再度跳動,神奇的畫面曝光後,讓不少等待心臟器捐的患者家屬出現一道曙光。

外科研究團隊指出,從即便簽下器捐的捐贈者在死亡後,其器官仍需要經過評估後才能使用,例如「心臟」很多往往即便經過低溫保存,送到醫院時,仍無法使用。現在醫療團隊開創出一新技術,將外接輸血打回心臟,可以讓部分心臟重新跳動,參與歷史性一刻的醫師也將跳動瞬間拍下。

這樣的臨床手術若成功,估計將會有更多人更快排到器官捐贈,這是在1967年人類心臟首次在南非進行移植後,再次出現更大的突破。到2018年,全美共有超過3400次心臟移植。2015年熱注流心臟第一次實驗使用,目前陸續進行「觀察移植」約75例。

