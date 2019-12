阿根廷、巴西貨幣大貶！川普「報復」宣布恢復加徵鋼鋁稅　

▲美國總統川普(左)與巴西總統波索納洛(右)。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普(Donald Trump)2日宣布,美國將恢復對巴西和阿根廷進口鋼鋁加徵關稅,原因是兩國貨幣兌美元大幅貶值,這對美國的農民並無好處。川普更呼籲美國聯邦準備理事會(Fed)採取行動,「讓其他國家不再利用我們的強勢美元。」不過,外媒推測,川普此舉並非單純出於貨幣貶值,而是報復這兩國在中美貿易戰期間,取代美國成為中國農產品進口的替代國。

綜合外媒報導,川普在推特上表示,「巴西跟阿根廷試圖推動本國貨幣貶值,這對我們的農民沒有好處,所以從現在開始,我將恢復所有從這些國家運往美國的鋼鐵和鋁的關稅。」川普同時呼籲Fed必須採取行動,「讓其他很多國家不再利用我們的強勢美元。」目前美國財政部、商務部和美國貿易代表辦公室,並未立即宣布恢復關稅的正式通知。

Brazil and Argentina have been presiding over a massive devaluation of their currencies. which is not good for our farmers. Therefore, effective immediately, I will restore the Tariffs on all Steel & Aluminum that is shipped into the U.S. from those countries. The Federal....