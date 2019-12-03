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打擊中國滲透威脅！澳洲砸18億建「反間諜小組」　網羅頂尖情報人員

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▲▼ 澳洲現任總理莫里森（Scott Morrison）。（圖／路透社）

▲澳洲總理莫里森宣布成立情報專案小組。（圖／路透）

記者林瑩真／綜合外電報導

自稱中國間諜的王立強日前透過澳洲媒體投誠，承認自己影響台灣選舉，中國也有意派人角逐澳洲議員，滲透澳洲國會。對此，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）2日宣布，將以8800萬澳元（約18.25億元台幣）打造高階情報專案小組，打擊澳洲境內的外國干預威脅。

綜合外媒報導，莫里森透露，「反外國干預專門小組」隸屬於「澳洲安全情報組織」（ASIO），除了由一名ASIO高層領導外，也會囊括全澳洲最頂尖的情報人員，用於「打斷和阻撓任何企圖破壞我們國家利益的人」。

一般情報機構負責海外威脅，「反外國干預專門小組」則較為特別，會與聯邦警察合作，識別、起訴或驅逐外國間諜。莫里森也說政府將發展新專業，要能追查罪案，「讓他們能阻止（間諜）行動，或一氣呵成予以起訴」。

▲▼大陸公布王立強受審影片。（圖／取自蔡正元臉書）

▲王立強投誠讓澳洲政府關注中國間諜活動。（圖／取自蔡正元臉書）

雖然莫里森並未點名中國，改稱「外國干預勢力來自許多不同之處」、「是不斷演變的威脅」，不過早在成立情報小組之前，澳洲政府就已經著手調查王立強的間諜說詞。前澳洲安全情報組織（ASIO）總監路易斯（Duncan Lewis）也稱，中國正試圖透過間諜活動及影響力來接管澳洲政治體制。

另外，澳洲政府也正在調查，傳聞中國諜報集團以100萬澳元價碼，要32歲墨爾本華裔車商趙波（Bo Zhao，音譯）代表澳洲執政黨「自由黨」參選國會議員，但趙波拒絕後就陳屍於墨爾本旅館，死因不明。

澳洲政府認為，包括趙波案、中國富商提供澳洲多個政黨政治獻金的傳言，以及中國涉嫌入侵澳洲國會、與政府及安全機構有密切關係之大學院校的電腦，皆為中國滲透澳洲的劣跡。不過中國稱這些指控都是澳洲政客及媒體編造的謊言。

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