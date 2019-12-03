轎車徘徊校園旁…見下課秒爆衝「12歲童當場撞斃」　5重傷急送醫

▲英國埃塞克斯轎車爆衝撞死學生。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

英國埃塞克斯（Essex）當地時間2日下午發生汽車衝撞意外。一台福特轎車在埃塞克斯一所學校附近突然暴衝，當場撞死一名12歲男孩，另造成5人重傷，目前當局已展開調查，了解駕駛開車爆衝的動機。

根據英國《太陽報》報導，埃塞克斯警方表示，肇事車輛在埃塞克斯州拉夫頓附近狂奔，接著在一所中學前爆衝亂撞，導致一名12歲的學生被強烈撞擊後，當場失去生命跡象，此外重傷的包括2名15歲男學生、13歲男學生、16歲的女學生以及一名53歲的女性。

警方表示，當時接獲「車禍」報案時，並未想到是一場攻擊，到了案發現場發現傷者橫躺，趕緊尋求支援追尋轎車下落。其中一名傷者的父親表示，一名男孩被衝撞之後彈到了汽車引擎蓋上，但駕駛並沒有下車，反而繼續橫衝直撞。肇事駕駛51歲的泰瑞（Terry Glover）也在案發不久後遭到逮捕。

埃塞克斯警察局表示，據報還有其他人員受傷，但死傷人數目前尚未改變，對於傷者也立即送醫急救。一名警官柯比（Rob Kirby）表示：「這實在是令人震驚的事故，我對受害者寄予最深刻的同情。」