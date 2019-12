轎車徘徊校園旁…見下課秒爆衝「12歲童當場撞斃」　5重傷急送醫

▲英國埃塞克斯轎車爆衝撞死學生。(圖/翻攝自推特)

記者陳亭伃/綜合報導

英國埃塞克斯(Essex)當地時間2日下午發生汽車衝撞意外。一台福特轎車在埃塞克斯一所學校附近突然暴衝,當場撞死一名12歲男孩,另造成5人重傷,目前當局已展開調查,了解駕駛開車爆衝的動機。

根據英國《太陽報》報導,埃塞克斯警方表示,肇事車輛在埃塞克斯州拉夫頓附近狂奔,接著在一所中學前爆衝亂撞,導致一名12歲的學生被強烈撞擊後,當場失去生命跡象,此外重傷的包括2名15歲男學生、13歲男學生、16歲的女學生以及一名53歲的女性。

警方表示,當時接獲「車禍」報案時,並未想到是一場攻擊,到了案發現場發現傷者橫躺,趕緊尋求支援追尋轎車下落。其中一名傷者的父親表示,一名男孩被衝撞之後彈到了汽車引擎蓋上,但駕駛並沒有下車,反而繼續橫衝直撞。肇事駕駛51歲的泰瑞(Terry Glover)也在案發不久後遭到逮捕。

埃塞克斯警察局表示,據報還有其他人員受傷,但死傷人數目前尚未改變,對於傷者也立即送醫急救。一名警官柯比(Rob Kirby)表示:「這實在是令人震驚的事故,我對受害者寄予最深刻的同情。」

Terry Glover has been identified as a suspect by police investigating the hit-and-run death of a 12-year-old boy in Loughton, Essex https://t.co/vdl6E8abCz pic.twitter.com/PBwy0KQ78d