　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英女王駕崩「明天上午9點半宣布」謠言瘋傳　王室出面澄清：人還很健朗

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼93歲的英國女王伊莉莎白二世還相當健康。（圖／路透）

▲93歲的英國女王伊莉莎白二世還相當健康。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國日前瘋狂流傳著一則網路上「卑鄙的謠言」，聲稱女王伊莉莎白二世已經駕崩，逼得官方必須出面闢謠。女王經白金漢宮證實，目前身體安好，稍早還被媒體拍到從溫莎城堡前往白金漢宮的身影。

英國《每日郵報》報導，該則謠言是從交友軟體Whatsapp群組聊天室截圖流出，聊天室成員分別為伯恩西（Burnsy）、奇克斯（ Cheeks）、喬許（Josh）、莫提（Morty）和亂講話的吉伯（Gibbo）。

吉伯在聊天室裡傳訊聲稱，「女王今早已經過世了，死於心臟病發，死訊會在明天上午9點30分宣布。」這則謠言被數千名網友轉傳，但絕大多數都把散播謠言者和散播的內容當作玩笑，還有一票人嘲諷相信的人竟然都不知道「倫敦橋行動」。

▲▼英女王駕崩「明天上午9點半宣布」謠言瘋傳　王室出面澄清：人還很健朗。（圖／翻攝自推特「BurnaBoy」）

▲吉伯亂放話。（圖／翻攝自推特「BurnaBoy」）

消息人士蔑視這則謠言，並向《線上郵件》（MailOnline）說明，王室只是在進行例行活動。93歲的英國女王不久後也被拍到正從溫莎堡坐車前往白金漢宮的清楚照片。

北約組織第70屆領導人峰會在倫敦舉行；伊莉莎白二世將於當地時間3日擔任主持，與會者有美國總統川普和其他國家領導人。

註：倫敦橋行動是伊莉莎白女王二世過世的行動代號，最初於20世紀60年代制定。為王室元首過世的消息先取好代號是英國近代政界的傳統，可以避免白金漢宮電話總機接線員早一步知道消息。行動代號每隔若干年更改一次，而「倫敦橋行動」是否仍作為最新行動代號，外界不得而知。

ET快訊
蕾菈爆被脫衣「胸前2點走光片」流出瘋傳！本人發聲了
髮型師曝高以翔「出事前對話」：我要錄《追我吧》擔心無法達成
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

富商丈夫愛情長跑10年　正妹女教師6年偷吃5學生激戰片被瘋傳

美前總統卡特出院「歡慶感恩節」才3天　再因泌尿道感染住院

轎車徘徊校園旁…見下課秒爆衝「12歲童當場撞斃」　5重傷急送醫

日本茨城縣規模4.7地震　日媒曝高空畫面「鏡頭狂晃、車輛飄移」

快訊／印尼國家紀念塔爆炸！離總統府僅180m　2國民軍多處燒傷

英女王駕崩「明天上午9點半宣布」謠言瘋傳　王室出面澄清：人還很健朗

「007唯一跑車」3033萬賣給馬斯克！　美夫婦20年前僅花3000元就盲拍到手

梅西6度榮獲金球獎！　「擊敗5冠王C羅」22歲就拿下生涯第一座

澳洲共諜風暴！首位華裔女眾議員任「統戰部轄下分會理事」　和已死揭密商人見過面

川普稱香港人權法案「沒讓美中協議更好談」　白宮人士打針：年底前簽署

高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

視訊媽寶 + AA制「以口計價」摳男　超瞎2對2聯誼！隔壁正妹笑到流淚

調皮弟搶牽繩拍狗...家人急制止　下秒慘遭「霸王硬上弓」網笑翻

小S聞高以翔驟逝心痛大哭　憶《康熙》吃他豆腐...「紳士又溫暖」

「一旦輸血便不能認這個小孩...」 醫挫折經驗：無法說服別人信仰

高雄超狂「150元鮮蚵吃到飽」！ 還有泰國蝦3斤999元爽嗑一波

不滿重機佔道！貨車按喇叭逼車 怒嗆「靠右騎」...騎士不服暴口角

富商丈夫愛情長跑10年　正妹女教師6年偷吃5學生激戰片被瘋傳

美前總統卡特出院「歡慶感恩節」才3天　再因泌尿道感染住院

轎車徘徊校園旁…見下課秒爆衝「12歲童當場撞斃」　5重傷急送醫

日本茨城縣規模4.7地震　日媒曝高空畫面「鏡頭狂晃、車輛飄移」

快訊／印尼國家紀念塔爆炸！離總統府僅180m　2國民軍多處燒傷

英女王駕崩「明天上午9點半宣布」謠言瘋傳　王室出面澄清：人還很健朗

「007唯一跑車」3033萬賣給馬斯克！　美夫婦20年前僅花3000元就盲拍到手

梅西6度榮獲金球獎！　「擊敗5冠王C羅」22歲就拿下生涯第一座

澳洲共諜風暴！首位華裔女眾議員任「統戰部轄下分會理事」　和已死揭密商人見過面

川普稱香港人權法案「沒讓美中協議更好談」　白宮人士打針：年底前簽署

宋楚瑜評韓國瑜：叫沒開過飛機的人開飛機「是送命」

為了50元「狠刺街友3刀」奪命！萬華「香腸伯」犯案躲賓館　殺人罪判20年

開箱／曼谷新玩法！「美食觀巴」1.5hr遊20景點還能順便摘星

臺灣集保結算所攜手韓、泰　邀集亞太區28家機構研討交流

超討m洗澡！發明哥「懶癌泡泡大絕」媽抓狂　網共鳴笑慘：小時候都這樣洗

電視圈大佬現身弔唁...曝高以翔「貼心暖舉」不捨嘆：可惜了

區選是非建制派「早有預謀的奪權」！何君堯：不讓「犯罪份子」參選

睽違1個月　台南海安路燈泡人回來了！

富商丈夫愛情長跑10年　正妹女教師6年偷吃5學生激戰片被瘋傳

黃暐傑未被換約遭釋出　遊騎兵可能重新簽回

國際熱門新聞

思覺失調兒提早30天出院　回家殺死父

「椅子挑戰」超夯　只有女生才成功

心齋橋人魔害2命　躲過死刑確定

樂透毀人生　男中9億大獎2年自轟

《法案》沒影響美中協議　白宮：年底簽署

小妹參加海豚共游　慘遭拖進水底啃大腿

梅西6度榮獲金球獎！擊敗5冠王C羅

買倉庫送「007跑車」馬斯克花1萬倍價格買下

澳洲共諜風暴！女眾議員與富商之死

遊樂設施甩飛6人　她當場摔斷腿

只花3年！她成日本首位神盾艦女艦長

月收13.8萬住凶宅　獨居運將曝暖心真相

洋腸尼克偷拍韓女慘被通緝　丹麥落網

台用免簽報復？駐泰代表：台灣損失更大

更多熱門

相關新聞

川普赴倫敦　強生求別亂講話

川普赴倫敦　強生求別亂講話

北大西洋公約組織（NATO）第70屆領導人峰會3日於英國倫敦登場，美國總統川普目前也已啟程前往。《路透社》報導指出，峰會時間接近英國下議院大選，因此身為主辦的英國首相強生，已經向川普施加壓力，要求他在此行期間，不要再對國內選情或是脫歐議題做出評論，以免構成干預他國選舉，並影響保守黨的領先優勢。

男性侵醉女　意外救她一命

男性侵醉女　意外救她一命

碰到電線瞬間著火　他狂吼求救命危

碰到電線瞬間著火　他狂吼求救命危

英國新警車測試Focus ST、Raptor

英國新警車測試Focus ST、Raptor

小妹參加海豚共游　慘遭拖進水底啃大腿

小妹參加海豚共游　慘遭拖進水底啃大腿

關鍵字：

英國女王駕崩伊莉莎白二世假消息謠言白金漢宮

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

以翔回家了！法師一喊「過門」　小女友轉身拭淚

基中導師遭砍死　兇手成二二八紀念館館長

高以翔23歲女友Bella「八字祭語」惹淚崩

孫安佐PO文「很想你」見留言標記米砂！淡定秒回網笑翻

韓營內部民調曝　「地下賭盤傻掉了」

女兒遭霸凌！狠男持刀衝學校捅死9歲同學

高以翔燦笑遺照曝光！靈堂擺設典雅

林志玲點頭結婚「關鍵電話」曝光

冷氣團急凍今晨10.3度創新低溫　周三起全台變天轉雨

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

高雄20歲男削甘蔗！一刀砍斷「生殖器」剩皮相連

訂26碗沒買袋子！外送員傻眼「棄單離開」

泰樂團主唱家中上吊身亡！媽媽發現CPR急救無效

D球人妻瞞老公私拍AV！當過童星…來片場驚呆眾人

更多

最夯影音

更多
高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴

高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴
挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

視訊媽寶 + AA制「以口計價」摳男　超瞎2對2聯誼！隔壁正妹笑到流淚

視訊媽寶 + AA制「以口計價」摳男　超瞎2對2聯誼！隔壁正妹笑到流淚

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面