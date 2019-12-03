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美股開低走低 　台指期開盤下跌58點

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▲美股道瓊上漲 372.68 點。回頭看台指期今（7）日開盤上漲 點，來到 點。（圖／路透）

▲美股道瓊下跌 268.37 點。回頭看台指期今（3）日開盤下跌 58 點，來到 11,444 點。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

川普宣布恢復巴西和阿根廷所有進口美國的鋼鋁關稅，引發美股早盤下跌，而中國大陸傳即將釋出「不可靠實體清單」、美商務部長稱本月 15 日前若沒協議將祭新關稅等消息，加劇美股尾盤跌幅。回頭看台指期今（3）日開盤下跌 58 點，來到 11,444 點。

標普 500 指數下跌 27.11 點，或 0.86%，收 3113.87 點。那斯達克指數下跌 97.48 點，或 1.12%，收 8567.99 點。美股道瓊指數下跌 268.37 點，或 0.96%，收 27783.04 點。費城半導體指數下跌 25.09 點，或 1.46%，收 1691.75 點。

請繼續往下閱讀...

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）警告中國大陸，如果到 12 月 15 日中美沒有達成階段協議，美國將對大陸商品祭出新一波關稅。

與此同時，《環球時報》引述消息人士表示，中國大陸將釋出「不可靠實體清單」（陸版貿易黑名單），以回應美國眾議院即將通過的新疆相關法案。

截至今早8：47，台指期下跌 55 點，來到 11,447 點。

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