梅西6度榮獲金球獎！　「擊敗5冠王C羅」22歲就拿下生涯第一座

▲梅西面前6座閃著金光的金球獎，讓他也靦腆地閃著金光。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

《法國足球》雜誌舉辦的金球獎（Ballon d'Or），是足球體壇一年一度的盛事。此前幾度和C羅（Cristiano Ronaldo）勢均力敵的阿根廷球王梅西（Lionel Messi），法國時間2日晚間又再度奪獎，打破歷史紀錄，成為史上第一個6度榮獲金球獎的足球員。

2019金球獎得主在周一（2日，台灣時間3日）晚間揭曉，今年32歲的梅西創下金球獎自1956年開辦以來，第一個拿下6座獎盃的足球先生。他於2009年第一次獲頒金球獎，之後在金球獎與國際足總世界足球先生合併為「國際足總金球獎」後，於2010、2011、2012和2015年都榮獲該獎項。2013和2014年則為始終和他是「足球先生」榮譽頭銜勁敵的C羅拿下。

▲C羅與梅西在西甲競爭多年。（圖／達志影像／美聯社）

《法國足球》主動和國際足總世界足球先生獎項取消合辦合約後，於2016年再次回歸金球獎獎項。強敵C羅在2016及2017年皆擠下梅西，奪得榮譽，2018年則是克羅埃西亞籍的莫德里奇（Luka Modrić）。

梅西在體育界評價相當高，其恩師瓜迪奧拉（Josep "Pep" Guardiola Sala）曾向記者讚美他，「不要想要描述梅西這個人，這是不可能的任務，用心去欣賞吧。」