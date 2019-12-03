川普稱香港人權法案「沒讓美中協議更好談」　白宮人士打針：年底前簽署





▲美國總統川普對《香港人權與民主法案》生效的結果，並無太多正面或負面評論。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普於美東時間2日表示，表態美國挺香港、由他簽署生效的《香港人權與民主法案》（ 下稱《法案》）並未讓對中貿易談判變得輕鬆，但他相信北京仍舊想要和美國達成協議。

《路透社》報導，當被記者問及《法案》是否對美中第一階段協議的談判形成影響，川普回答，「沒有讓事情變得更好談，但我們會繼續看。」當時川普正在白宮外草坪，他準備搭機前往英國倫敦參加北約（NATO）第70屆領導人會議，「中國一直在協商。我很高興，中國想要達成一個協議。我們就等著瞧吧。」

川普日前簽署生效《法案》後，似乎並未使中國本就十分強硬的態度動搖，但也沒有招致強烈反擊（中國外交部發言人華春瑩表示，拒絕美艦停靠香港）。1日，新聞網站「Axios」指出，《法案》簽署後，已經造成兩國談判停緩。

白宮關係人士與專家當天等也透露，協議恐怕得延到2020年才能談成並簽署；然而白宮顧問康威（Kellyanne Conway）2日時，在白宮個別告訴記者，已經在撰寫內容了，協議仍舊會在年底前達成。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，美國即將對中國展開下一輪的關稅制裁，12月15日是時間底線，「中國已經快要沒有時間避開了。」