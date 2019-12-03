泰銖走勢突破天際！　泰國總理呼籲：大家多用美元支付

▲泰銖已經漲至6年新高，影響出口經濟表現。圖為泰國政府發行印有泰王拉瑪十世肖像的新版泰銖紙鈔。（圖／CFP）



記者王致凱／綜合報導

泰銖表現持續強勢，過去一年對美元走勢漲幅達8.8％，傷害泰國以出口和觀光業為主的經濟。泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）2日表示，泰國應開始思考如何多用美元支付，讓泰銖能壓低匯價。

根據《曼谷郵報》（Bangkok Post）報導，帕拉育在一場談話中表示，泰銖強勢原因包括經常帳盈餘、外資湧入和高外匯存底，呼籲人們「多用美元、少用泰銖」，並要求私人企業也必須盡一份心力。帕拉育說，「我們必須思考該如何多花美元，幫助削弱泰銖。」

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分析認為，曼谷當局的言論是重申政府先前對增加進口的要求，並將原本泰銖結算改為美元。泰國匯商銀行（Siam Commercial Bank）經濟金融市場研究主管甘蓬（Kampon Adireksombat）表示，帕拉育可能會呼籲人們將泰銖兌換為美元，以促進消費，「他希望人們增加進口量和投資量，如果我們花得更多，也有助於我們減少貿易順差。」

報導指出，泰銖過去一年對美元匯率表現上漲了8.8％，是新興市場中表現最佳的貨幣，但也危害泰國出口業和觀光產業。泰國央行已經在上月宣布鬆綁資金流出限制。

受泰銖升值影響，泰國國家經濟及社會發展委員會（National Economic＆Social Development Council）預測，泰國2019年國內生產總值（GDP）成長僅2.6％，為5年來最低。2日匯價報1美元兌30.242泰銖，1泰銖兌1.0275元新台幣。

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