心齋橋殺人魔「隨機捅死2人」　三審維持無期徒刑…確定躲過死刑

▲男子礒飛京三7年前在大阪心齋橋鬧區隨機砍殺2人，判無期徒刑定讞。圖為心齋橋商店街。（圖／記者許凱彰攝）



記者王致凱／綜合報導

日本現年44歲男子礒飛京三，2012年間持刀在大阪心齋橋路上隨機刺殺2人被捕，一審原本被依殺人罪判處死刑，二審卻改判無期徒刑。全案上訴日本最高法院後，法官裁定駁回檢、辯雙方上訴，維持無期徒刑定讞。

根據《讀賣新聞》報導，礒飛京三2012年6月10日持菜刀，在大阪市中央區東心齋橋路上連續砍殺1名男性和1名女性，其中遇害男性為時年42歲的知名音樂製作人南野信吾。

大阪地方法院審理後認為，礒飛京三作案手段兇殘，因此判處他死刑，然而上訴二審後，大阪高等法院確認為礒飛京三作案前「計畫程度低」，並非預謀殺人，因此改判他無期徒刑。

檢方不服裁決，仍上訴至日本最高法院並求處死刑；辯方也同樣提出上訴，主張礒飛京三當時並無行為能力。最高法院合議庭認為，礒飛京三作案前曾因吸食毒品而引發幻聽，加上他是因衝動而臨時起意犯案，因此認為二審無期徒刑的判決「並無不妥」，裁定駁回檢辯雙方上訴，全案定讞。

日本最高法院第一小法庭審判長小池裕判決指出，雖然礒飛京三刑事責任重大，但死刑為極刑，必須慎重執行。

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