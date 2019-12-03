台灣中油印度辦事處揭牌　搶攻新南向石化產業投資商機

▲台灣中油公司2日晚間於印度首都新德里舉行「台灣中油公司印度辦事處揭牌儀式」典禮。(圖／中油提供)

記者林淑慧／台北報導

著眼於印度市場龐大發展潛力，台灣中油公司宣佈印度辦事處正式成立，台灣中油總經理李順欽表示，藉著印度辦事處的成立，得以即時掌握印度石化產業投資商機，進而開展台灣中油於印度的相關業務。

台灣中油公司2日晚間於印度首都新德里舉行「台灣中油公司印度辦事處揭牌儀式」典禮，由台灣中油總經理李順欽主持，邀請我國駐印度代表處、中華民國對外貿易發展協會駐新德里辦事處、印度石油公司(IOCL)等官方及業界多名貴賓、我國駐印度代表處代表田中光等共襄盛舉。

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台灣中油指出，印度具有龐大人口紅利、平均年齡僅27歲，就業市場勞動力充沛，2014年5月印度總理莫迪就任以來力推「在印度製造」（Make in India）、「數位印度」（Digital India）及「技能印度」（Skill India）等重大經建政策，並大力推動稅制規範及經商環境等結構性改革，大幅提升外資企業投資意願，因此2018年外人直接投資(FDI)金額高達420億美元(全球排名第10位)。

台灣中油印度辦事處設址於新德里，已於9月19日獲印度公司註冊局(Registrar of Companies, ROC)核准成立，並派代表專責處理印度辦事處業務，即時掌握當地投資相關政策及法規、政經情勢發展及市場資訊，俾利投資案推動及尋求優惠措施，並藉地利之便與當地業者建立良好互動關係，為台灣中油印度業務奠定良好根基。

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