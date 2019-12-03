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臺灣集保結算所攜手韓、泰　邀集亞太區28家機構研討交流

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▲▼臺灣集保結算所攜手韓、泰　邀集亞太區28家機構研討交流。（圖／臺灣集保結算所提供）

▲集保結算所主辦投資人服務工作小組研討會與講師合影。

圖、文／臺灣集中保管結算所提供

集保結算所攜手韓國集保公司(Korea Securities Depository, KSD)與泰國集保公司(Thailand Securities Depository, TSD)，於本(108)年11月13日至14日假泰國曼谷Swissotel飯店舉辦「亞洲基金標準化論壇暨投資人服務工作小組研討會」，現場計有來自亞太地區集保組織(Asia-Pacific CSD Group, ACG)會員、國際證券集中保管機構（ICSD）、外國保管銀行、資訊服務業者共28家機構逾65位代表共同與會，為集保結算所自去(107)年11月成立ACG投資人服務工作小組以來，首次以召集人身分與外國集保機構合作舉辦的國際研討會，再次於國際舞台上展現臺灣市場多元創新之優質形象。

因應近期世界主要資本市場之強化公司治理及落實股東行動主義等倡議，由集保結算所主導之「投資人服務工作小組研討會」以「股東會e化服務」為題，邀請產業專家發表專題演說及請多家ACG會員機構與保管銀行分享該機構股東會e化服務，探討業界面臨的機會與挑戰。集保結算所除分享臺灣推動電子投票的成功經驗外，並介紹臺灣市場電子投票生態系，包含國內投資人透過手機App即能進行股東會投票、國外機構投資人透過「跨國投票直通處理」機制完成投票等服務。會中集保結算所並發表亞洲市場「股東會e化服務」問卷調查結果，提出三點重要觀察: (1)法規政策的支持是股東會服務普及之關鍵要素、(2)科技與智能技術將廣泛應用於股東會召開與投票、(3)一站式整合入口為集保機構提供多元股東會服務之最佳模式。該研究獲得與會人員之熱烈迴響，將成為亞洲集保產業股東會服務重要發展方向之參考。

請繼續往下閱讀...

臺灣市場具有便利的網路環境及完整的法規配套，已是基金市場數位化服務發展之利基，集保結算所自94年建置「境外基金資訊公告平台」以來，在發展基金服務方面即為ACG組織之領導先驅，此次並假「亞洲基金標準化論壇」發表集保結算所今年所建置基金資訊查詢單一入口「基金資訊觀測站」之視覺化基金公告查詢服務，分享該服務運用科技技術提昇基金市場資訊透明度及協助投資人即時掌握市場動態等特色，著實為許多亞洲集保機構洽詢學習的對象。

集保結算所參與各項國際交流活動不遺餘力，包括主辦多次重要國際會議、擔任ACG執委會執委、擔任投資人服務工作小組召集人、參與亞洲基金標準化論壇、負責建置與維護ACG官方網站（www.acgcsd.org）等，長期貢獻深得國際同業讚譽。今年9月林修銘董事長更以壓倒性票數當選ACG副主席並擔任世界集保組織(World Forums of CSDs, WFC)董事會成員，此次舉辦投資人服務工作小組研討會即延續林董事長之「打造ACG成為所有會員共榮發展平台(platform for co-prosperity)」願景，期透過研討會推動交流學習，促進更多地區集保公司發展股東會服務，並尋求互相合作的可能性。明(109)年度集保結算所亦將接續主辦「亞洲基金標準化論壇」及第22屆中階幹部研討會兩場重要會議，持續推動國際交流，攜手ACG會員共同打造更健全之亞洲資本市場。

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