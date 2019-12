瘋電影／布紐爾超現實人生　無糧之地的催生者拉蒙

文/賴賴

瘋言瘋語:

真的要看懂這部動畫電影,最好先去看「無糧之地」,而這片便是在描述導演在沒有資金時,這位好友拉蒙促使「無糧之地」這部偉大的作品,可以被完成的幕後最大功臣,卻因政治因素,拉蒙的名字在當時無法出現在電影人員中,這部動畫電影便是將當時的現實狀況完整敘述,看完無糧之地,對於這部電影有更深感觸。

凡走過必留下痕跡,做過的好事就算沒流傳下來,也不會消失,這便是生命最大意義與價值,只因布紐爾導演的好友拉蒙一句戲言『獎券中獎我們就去拍電影』,促使了這部電影的開始,真正的好朋友便是一生一世,不論過程多麼艱苦與矛盾的摩擦,經得起考驗的才是真情,『惜情』正是布紐爾與拉蒙兩人最好寫照。

影展式作品,非常有意義,以動畫代表真實,將「無糧之地」片段影像安插,創意絕佳且生動速懂,而「無糧之地」這部紀錄片也具有時代價值。

片 名:布紐爾超現實人生

英文名稱:Buñuel in the Labyrinth of the Turtles

類 型:動畫

上映日期:2019-11-29

片 長:79分鐘

導 演:薩爾瓦多西莫(Salvador Simó)

演 員:侯黑烏松(Jorge Usón) 、 費南多拉莫斯(Fernando Ramos) 、 路易斯安立奎德托馬斯(Luis Enrique de Tomás)

國 家:西班牙

語 言:西班牙語

發行公司:佳映娛樂

劇情大綱

歡迎踏上 海龜迷宮般的光影歷險

1930年,布紐爾二度與達利合作,推出電影《黃金年代》。這部片狠狠針砭了教會和中產階級,引起軒然大波並遭到禁演,布紐爾也因此被封殺。儘管新想法醞釀成形,也因苦無資金而難以啟動,連達利都不願借他錢。布紐爾的好友拉蒙(Ramón Acín)打趣提議,如果自己中樂透就資助他拍片,沒想到竟一語成真!



1932年,布紐爾一行人啟程至西班牙偏遠山區拉斯烏爾德斯(Las Hurdes)拍攝《無糧之地》,見證了未開化的悲慘景象。近親繁殖、路邊等死、不知麵包為何物;詭異如夢的現實刺激著布紐爾,並反映在他違逆倫常的創作行徑,甚至撼動他與拉蒙的友誼。死亡陰影、童年記憶與魔幻夢境混雜交織,即將蛻變出布紐爾的空前傑作!

▲無糧之地的經典鏡頭,非常殘忍。

▲抱持夢想只為了傳遞訊息給世人。

▲一位貧富襁褓兒過世,導演拍下整個葬禮流程。

