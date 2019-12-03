瘋電影／布紐爾超現實人生　無糧之地的催生者拉蒙

文／賴賴

瘋言瘋語：

真的要看懂這部動畫電影，最好先去看「無糧之地」，而這片便是在描述導演在沒有資金時，這位好友拉蒙促使「無糧之地」這部偉大的作品，可以被完成的幕後最大功臣，卻因政治因素，拉蒙的名字在當時無法出現在電影人員中，這部動畫電影便是將當時的現實狀況完整敘述，看完無糧之地，對於這部電影有更深感觸。

凡走過必留下痕跡，做過的好事就算沒流傳下來，也不會消失，這便是生命最大意義與價值，只因布紐爾導演的好友拉蒙一句戲言『獎券中獎我們就去拍電影』，促使了這部電影的開始，真正的好朋友便是一生一世，不論過程多麼艱苦與矛盾的摩擦，經得起考驗的才是真情，『惜情』正是布紐爾與拉蒙兩人最好寫照。

影展式作品，非常有意義，以動畫代表真實，將「無糧之地」片段影像安插，創意絕佳且生動速懂，而「無糧之地」這部紀錄片也具有時代價值。

片 名：布紐爾超現實人生

英文名稱：Buñuel in the Labyrinth of the Turtles

類 型：動畫

上映日期：2019-11-29

片 長：79分鐘

導 演：薩爾瓦多西莫(Salvador Simó)

演 員：侯黑烏松(Jorge Usón) 、 費南多拉莫斯(Fernando Ramos) 、 路易斯安立奎德托馬斯(Luis Enrique de Tomás)

國 家：西班牙

語 言：西班牙語

發行公司：佳映娛樂

劇情大綱

歡迎踏上 海龜迷宮般的光影歷險

1930年，布紐爾二度與達利合作，推出電影《黃金年代》。這部片狠狠針砭了教會和中產階級，引起軒然大波並遭到禁演，布紐爾也因此被封殺。儘管新想法醞釀成形，也因苦無資金而難以啟動，連達利都不願借他錢。布紐爾的好友拉蒙（Ramón Acín）打趣提議，如果自己中樂透就資助他拍片，沒想到竟一語成真！



1932年，布紐爾一行人啟程至西班牙偏遠山區拉斯烏爾德斯（Las Hurdes）拍攝《無糧之地》，見證了未開化的悲慘景象。近親繁殖、路邊等死、不知麵包為何物；詭異如夢的現實刺激著布紐爾，並反映在他違逆倫常的創作行徑，甚至撼動他與拉蒙的友誼。死亡陰影、童年記憶與魔幻夢境混雜交織，即將蛻變出布紐爾的空前傑作！

▲無糧之地的經典鏡頭，非常殘忍。

▲抱持夢想只為了傳遞訊息給世人。

▲一位貧富襁褓兒過世，導演拍下整個葬禮流程。

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