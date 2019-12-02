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台銀銀攜手嘟嘟房　用「台灣Pay」繳費75折

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▲▼台銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

▲台銀與嘟嘟房車合作，用台灣Pay繳停車費可打七五折。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

時序入冬，歲末年終之際「台灣Pay」暖心大回饋。台銀自12月起與嘟嘟房停車場合作舉辦「嘟嘟房停車繳費台灣Pay真速配」活動，從12月1日起到31日止，於全台嘟嘟房停車場受理行動支付場站使用「台灣Pay」支付停車費，立即享結帳金額七五折優惠，每筆交易回饋上限200元，回饋總金額達120萬元。

台銀表示，停車場是大家日常生活中使用頻繁的地方，不論是與工作出差或與家人出遊，不過現在停車繳費可以不用再掏錢包拿現金或信用卡，只要在繳費機前拿出手機秀出「台灣Pay QR Code」，就能輕鬆享受行動支付帶來的便利，還能享有活動優惠。

請繼續往下閱讀...

「台灣Pay」提供購物、繳費、繳稅、轉帳及提款等多元服務，讓大家的生活更便利更幸福。此外，為響應財政部推動的「雲端發票」政策，民眾使用台灣Pay消費後可透過將發票儲存在雲端，不需要印出紙本發票，環保之外還能享有額外的「雲端發票專屬獎」對獎資格，總獎金更高達2.45億元。

為顧及顧客的需求，規劃推展具前瞻性、加值性、友善性的數位金融服務，並積極結合在地文化，讓一般民眾及小微商家均能享有便利的行動支付，促進普惠金融的發展。

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