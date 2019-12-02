高科技產業用水免驚！經部：台南催生第二座再生水廠2024年完工

▲經濟部水利署今（2）日表示，台南第二座再生水廠－安平廠即將動工興建，全期工程預計於民國113年完工，屆時再生水供應量可望提升至每日3.75萬噸。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

南部科學工業園區亟需穩定供水，經濟部水利署今（2）日表示，台南第二座再生水廠－安平廠即將動工興建，全期工程預計於民國113年完工，屆時再生水供應量可望提升至每日3.75萬噸，供應南部科學工業園區臺南園區高科技產業使用，預計2024年完工。

經濟部水利署副署長王藝峰、內政部營建署長吳欣修、科技部南科管理局副局長蘇振剛及臺南市政府市長黃偉哲，今(2)日下午於臺南大億麗緻酒店，共同簽署臺南市安平水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫合作意向書，三部一市共同推動安平水資源回收中心再生水資源開發。

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南部科學工業園區為南臺灣高科技產業發展重鎮，用水需求的穩定供應，對臺南地區的產業發展，以及我國高科技產業保持領先地位至為關鍵；經濟部表示，國內首座供應予高科技產業之再生水廠－永康水資源回收中心即在臺南推動，並已於今（108）年3月動工興建。

官員指出，臺南第二座再生水廠－安平廠第一期工程預計於民國111年完工，可生產每日1萬噸再生水供應南部科學工業園區臺南園區高科技產業使用，全期工程預計於民國113年完工，屆時再生水供應量更可提升至每日3.75萬噸。

經濟部表示，透過再生水廠將污水處理廠放流水再生後供工業使用，讓下水道系統建設不僅具有水污染防治的功能，更可以將黑水轉變為藍金，創造污水下水道的最大價值。