達邦蛋白獨家抗菌肽、益生菌產品　助攻營收、獲利逆勢成長

▲達邦蛋白新建的中國大陸漳州廠第一條產線已開始投產。（圖／達邦蛋白提供）

記者姚惠茹／台北報導

達邦蛋白（6578）今（2）日公布，雖然受中美貿易戰匯率影響及爆發非洲豬瘟疫情的雙重衝擊，今年營收及獲利仍大幅成長，母公司前3季獲利3,918萬元，稅後盈餘佔159.52%，EPS為0.84元，為去年同期1.25倍，獲利已達去年全年九成，並隨著大陸子公司的正式量產，有助於貢獻營運動能。未來對營收及獲利將有顯著的助益。

上市櫃唯一標榜無抗養殖的農業科技概念股達邦蛋白，以獨步全球的水解黃豆胜肽蛋白，成為取代抗生素增加動物免疫力的當紅植物蛋白原料，近期更進一步開發獨家的抗菌肽及益生菌系列產品，獲得食品級的檢驗規範，能幫助動物提升免疫力及抗菌，並將排泄物除臭轉化為有機肥，串連整個養殖業，將農、漁、牧由汙染產業，轉變成農金產業。

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達邦蛋白表⽰，以產業面來看，今年雖受中美貿易易戰及中國大陸、越南、菲律賓等國爆發非洲豬瘟疫情影響，然而營收及獲利卻能⼤幅成長，主要因為達邦蛋白多與越南大型飼料廠合作，長期且穩定的合作沒有客⼾流失的問題，且因達邦產品有提升免疫效果，末端豬場客⼾表示受到的影響不到十分之一，反⽽提升客⼾黏著度。

達邦蛋白指出，之前新建的中國大陸漳州廠第一條產線已在今年10月開始投產，產能可1200噸，預計明年擴建第二條及第三條，屆時產能邁向3600噸，相當於台灣廠產能，成為公司未來部署成長的動能。

達邦蛋白說明，中國大陸是全球最大養殖業地區，近來為了解決禽畜排泄問題，推動「減廢」的環保永續農業發展政策，並對台灣技術、設備整廠輸出，非常有興趣，提供達邦蛋白大好發展的商機，已經與當地大廠福建三本肥料公司簽訂合作契約，合作開發有機肥。

牲畜飼養廢棄物嚴重污染地球，促使有機肥料市場今年蓬勃發展，根據國際研究機構預估，從2019年到2024 年生物有機肥市場以CAGR 13.3%成長，其中以亞太地區成長最快，像台灣每年農業廢棄物約462萬噸，以生物性為主約占90.8%左右，因而提出10年內逐步達到化學農藥減半的政策。

達邦蛋白是全球乳酸水解胜肽蛋白的領導品牌，也是亞洲唯一通過 ISO22000及HACCP認證廠商，受到日本中央畜產會肯定，列入標準飼料成分表，「從農場到餐桌」解決養殖問題，並利用益生菌的開發，實現農業科技應用一條龍的商業模式，落實真正的綠色農業。