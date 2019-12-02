法國「直升機撞山墜毀」3名救難人員身亡！　東南部洪水已釀6死

▲法國一架直升機執行救災任務，不幸墜毀馬賽北部山區，現場已被警方封鎖。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

法國東南部近幾周降下豪大雨，許多地方淹水，目前已造成至少6人死亡。一架「歐直EC145直升機」於1日晚間前往瓦爾省（Var）執行救災任務，卻在馬賽（Marseille）北部山區撞毀，機上3名救難人員全數罹難。內政部長卡斯塔納（Christophe Castaner）表示，他們是「為了保護法國付出生命的日常英雄。」

▲一架歐直EC145直升機執行任務時墜毀，機上3名救災人員全數罹難。（圖／達志影像／美聯社）



根據《德國之聲》，法國內政部2日證實，一架「歐直EC145直升機」1日晚間前往瓦爾省，執行救援與勘查救災任務，之後卻失去無線電聯繫。相關單位凌晨1時30分到馬賽北部山區，在鄰近的羅夫鎮（Rove）發現墜毀交通工具，以及3名機上人員的遺體。據了解，死者包括一名機長、一名工程師與一名消防員。

▲法國警方凌晨發現直升機殘骸與罹難者，警方已經封鎖現場，展開調查。（圖／路透）



法國媒體報導，墜毀地點已經被警方封鎖，鑑識人員正在現場展開搜索與調查。BBC指出，一名內部人士透露，雖然仍不能確定釀禍原因，但是濃霧導致能見度太低，有可能是意外發生因素之一。

內政部長卡斯塔納發布聲明，向罹難者家屬表達哀悼。他形容，3名救難人員是「為了保護法國，付出生命的日常英雄。」

▲法國瓦爾省、濱海阿爾卑斯省等地因豪大雨和洪水發布紅色警報，圖為尼斯（Nice）的畫面。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，法國東南部近幾周降下豪大雨，許多地方嚴重洪災，目前至少6人死亡，瓦爾省與濱海阿爾卑斯省（Alpes-Maritimes）發布洪水紅色警報。瓦爾省一名牧羊人1日駕駛四輪驅動車工作，試圖穿越湍急溪流時被沖走，遺體在下游被發現。同一天，另一名馬場場主也被洪水捲走身亡。

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