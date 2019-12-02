順藥長效止痛劑授權大陸藥廠　最高可取得1.3億人民幣

▲順藥總經理林榮錦。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

順天醫藥生技（6535）今（2）日宣布，已與中國大陸前十大醫藥公司濟民可信集團，簽署長效止痛劑LT1001（納疼解）在中國大陸地區的授權協議，並根據協議內容，順藥最高可取得1.3億人民幣的簽約金與里程碑款，上市後還可取得一定比例的銷售權利金。

LT1001已取得台灣藥證，已在台灣主要醫學中心與醫療院所銷售推廣2年以上，累積豐富的臨床使用經驗與口碑，可望加速LT1001在大陸的臨床試驗與上市時程，根據協議，濟民可信將負責中國大陸上市前必要的臨床試驗，以及獲准上市後的商品化與銷售推廣，透過合作創造雙贏。

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濟民可信在中國大陸具有堅強的團隊與遍布各級的通路，並具有多家製藥工廠與研發基地，且在美國、以色列、澳洲等區域醫藥重鎮都設有分支機構，員工數達1萬人以上，產品線包括高階原料藥、品牌學名藥、微脂體類藥品等，旗下年銷售額超過人民幣10億元的產品就有3個。

中國大陸是全球藥品成長最迅速的市場，麻醉止痛類藥物更是成長最快速的類別之一，而LT1001為可緩解術後中/重度疼痛的長效止痛針劑，效果長達7日，相較於目前普遍使用的嗎啡與羥考酮類的中重度止痛藥物，具備較不易成癮，且安全性較高的優勢。

順藥雖然之前就與中國大陸海科集團的上海新探簽訂授權協議，不過為加速LT1001在大陸的上市速度與銷售，雙方在6月間協議，由順藥主導，尋求新的合作對象，現在與濟民可信合作後，順藥將支付上海新探權益轉讓金，詳細數額則依其要求不予揭露。

順藥總經理林榮錦指出，疼痛市場龐大，但具有特色的止痛藥物不多，LT1001為順藥推出的第一個具有高度競爭力的特色止痛藥物，這次濟民可信簽署中國大陸與港澳地區的授權協議，未來順藥將透過產品生命週期管理，持續深耕疼痛管理領域。