手刀快搶！聖誕節倒數中　台啤聖誕罐來了　大走精靈風

▲金牌台啤聖誕罐，限量發行。（圖／台酒提供）

記者吳靜君／台北報導

一年又將進入尾聲，倒數不到一個月就是最令人期待的耶誕節了，各地街頭的聖誕樹點燈以及百貨店家的裝飾佈置，讓整個城市圍繞著聖誕氣氛，台酒宣布，即日起推出「金牌台灣啤酒聖誕罐」，全台通路限量發行，台酒表示，今年大走精靈風，造型十分可愛討喜，民眾趕快手刀購買。

台灣啤酒前幾年推出的聖誕限定包裝好評不斷，不僅是交換禮物的好選擇，也掀起一股拍照分享的風潮，深受民眾喜愛。今年，台灣啤酒再次推出「金牌台灣啤酒聖誕罐」，就是要與大家一起渡過歡樂的聖誕佳節。

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今（2019）年金牌台灣啤酒聖誕罐主題為「精靈們的聚會」，以三角幾何圖形堆疊出雙面不同的精靈圖案，使用聖誕節的經典紅、綠及黃三色組合而成，一面是 「綠樹精靈」，另一面為「星星精靈」，此外，罐身以銀色打底營造白雪靄靄的氛圍，讓人感受到濃濃的聖誕氣息。

罐身標語寫道「Be Together.」表達「就要跟你聚在一起」，提醒大家在忙碌之餘，別忘了與家人朋友相聚。

在歲末聚餐與家人好友歡慶的聖誕饗宴上，金牌台灣啤酒不僅是最合適的佐餐酒，這次聖誕罐身設計也很有巧思：將一瓶瓶聖誕罐正反疊在一起，立刻變身成為餐桌邊超可愛的啤酒聖誕樹。

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▼金牌台啤聖誕罐。（圖／記者吳靜君攝）