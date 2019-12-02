利多全面啟動　群益估2020年台股將挑戰13000點

▲ 群益估2020年台股將挑戰13000點。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

群益金融集團今（2）日舉辦「2020年投資展望說明會」，並預估2020年台股指數高點可望突破12000點，樂觀狀況下有機會挑戰13000點。

美國大選前政策利多、全球央行引導資金寬鬆、貿易戰獲得實質利益、產業面5G建設與普及加速、高階運算(HPC)需求持續成長等利多全面啟動，將帶動美國科技股再創新高，有利台股多頭走勢延續。

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群益表示，中國大陸經濟因貿易戰受創，而推動去美化又導致科技產業供給過剩，選後兩岸關係急遽變化等，都可能為台股帶來逆風。但預期只有美股崩跌引發系統性風險導致外資翻空大賣，台股才有回探10250點頸線之風險；預估2020年指數多數時間位於11000點上下震盪，低點在第1與第2季間，高點則在第4季美國大選前後。

根據半導體營運特性，2020年在客戶端庫存去化以及貿易戰消息底定後，半導體產業將會恢復成長，費城半導體指數是領先指標已創下新高，台積電成長契機是5G、AI、手機晶片；而導致2019年半導體衰退的記憶體、手機通訊、PC與車用等市場區塊，2020年都會出現復甦。

台股漲跌與Nasdaq和費城半導體指數同向，2019年下半年起外資集中火力買超台股，長線看好台股，目前持股佔台股市值42%，外資持股台積電78.6%、外資持股聯發科63.8%均創新高，群益分析，外資認真投資台股主因包括台灣經濟緩步復甦、低利率環境、蘋果成長動能、5G建設利多，以及台商回流效應等五點。

▲ 台灣在中美貿易戰中為受惠者。（圖／路透）

台灣經濟表現亞洲最佳，聯合國指台灣是美中貿易戰主要受惠者，預期明年經濟持續緩步復甦；另外，聯準會3度降息造成殖利率持續創新低，龐大資金由債轉股，而台股高殖利率一向具備投資吸引力。

蘋果各季財報都優於預期，蘋果生態圈、軟體與金融服務，擴展高毛利業務維持成長動能；最大果粉巴菲特持續看好現金流入能力，而台灣則是蘋果重要供應鏈。

全球5G建設進入爆發期，台灣科技業相關供應鏈受益；台資回流、建商看多以及低利通貨膨脹保值概念，營建資產價值增加，投資台灣具體行動方案是資產開發、都會區潛在增值空間以及工業區重生，炒房仍被政府警戒。

在2020年投資風險方面，美中貿易戰變化將與川普競選連任相互影響，特別是川普把美股當成主要政績與競選連任主要工具，不僅積極推動貿易協議，更可能會推出大量短期寬鬆政策，導致美股泡沫化，一旦美股盛極而衰確立走空，台股也會受到嚴重衝擊。

投資策略方面群益則有三點建議，一為股市反應未來成長，市場越成熟時，投資資金越重視長期未來趨勢。其次，新故事、新成長與新希望持續發生，市場資金關注高成長的個股，而不是指數最後，投資人應建立核心持股並紀律化操作。

張忠謀表示台積電應維持3大競爭優勢：技術領先、製造優越及客戶信任，群益指出，這也很適用在投資台股上：技術領先是以攻擊取得成長、製造優越是防禦擊退競爭，而對CEO經營能力的肯定是股價長期上漲的必要條件。