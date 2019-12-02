影／ETF不是穩賺不賠　市場討論富邦VIX是否強制下市

記者陳心怡／台北報導

ETF（指數股票型基金）近期成為最受投資人歡迎的金融商品，規模也不斷擴大。根據統計，截止至今年10月，ETF的國內投資人數已經衝破80萬人，以交易戶數約160萬人推算，等於每兩個人當中，就有一個買了ETF。而ETF檔數也大幅增加，從2015年的37檔，當今年已有209檔。但是，ETF這麼夯，難道真的就不會倒，萬無一失嗎？在《雲端最有錢》節目中，ETF達人 99啪 就提出最近因淨值逼近強制下市門檻的富邦VIX（00677U），告訴投資人並不是所有的ETF都沒問題。

99啪 說：「富邦VIX主要是追蹤標普500波動率，美國的標普500跌，富邦VIX就會漲，投資人避免股市大跌，會把它當作避險商品」。不過，富邦VIX是透過買賣期貨的方式來追蹤美國的VIX指數，因每日進行轉倉調整持有部位，所以會產生高額的轉倉費用。

而富邦VIX比較特別的地方在於折溢價風險和無漲跌幅限制。VIX不像股票每天只有10%漲跌幅，目前並沒有漲跌幅限制。 99啪 表示，投資人買富邦VIX，等於賭美股大跌，勝率極低，而且不能長期投資，只能做為短期投機工具，「跟搶銀行一樣」。

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存股達人王昭弘提到，富邦VIX的內扣成本有1.14%經理費加管理費，以及負擔轉倉費，不利投資人的地方在於正價差特性、折溢價風險和無漲跌幅限制，不料遇上美股一路上漲，讓淨值一路滑落。

依照規定，期信ETF如果連續三天的平均淨值，跌到發行價的十分之一，就要強制下市。而富邦VIX的淨值目前來到3.01元，距離下市門檻的2元，距離越來越近，也因此近期被市場拿來討論。

至於該檔ETFETF的市價，也從20元一路下跌至今（2）日的3.14元，目前仍是溢價狀態。

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