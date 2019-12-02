　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

就怕影響選情！川普赴倫敦出席北約峰會　強生要求「別暢所欲言」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼英國首相強生與美國總統川普。（圖／路透）

▲強生（左）希望川普（右）的倫敦行可以克制發言。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

北大西洋公約組織（NATO）第70屆領導人峰會3日於英國倫敦登場，美國總統川普目前也已啟程前往。《路透社》報導指出，峰會時間接近英國下議院大選，因此身為主辦的英國首相強生，已經向川普施加壓力，要求他在此行期間，不要再對國內選情或是脫歐議題做出評論，以免構成干預他國選舉，並影響保守黨的領先優勢。

川普（Donald Trump）自上任以來，多次公開支持英國脫離歐盟，更時常對英國政治圈發表評論。今年10月，川普更直接大肆批評強生的脫歐協議，他表示美國非常想跟英國做生意，若沒有這項脫歐協議，英美兩國就能達到更多的貿易量。

同時，他批評工黨領袖科賓（Jeremy Corbyn），「他用很糟糕的方式領導，可能會對英國非常不利」。當時科賓在推特反擊表示，「川普試圖干預英國大選，並協助他的朋友強生上台。」

由於強生（Boris Johnson）領導的保守黨在民調中持續領先，且川普一向不受英國人民喜愛，因此強生希望川普此行能夠克制，避免「暢所欲言」。白宮一名高級官員也表示，川普絕對已經意識到，不會再做出干涉他國選舉的行為。不過，在北約高峰會中，還有許多面對媒體的機會，包含預計在4日舉行的記者會，屆時川普的「自制力」恐怕會面臨考驗。

根據高峰會行程，川普此行將分別與德國總理梅克爾（Angela Merkel）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）舉行會談，並出席工作午餐會，與來自英國、保加利亞、立陶宛、羅馬尼亞、波蘭、拉脫維亞、希臘、愛沙尼亞的代表們見面。

►北約峰會將登場「聚焦土耳其中國」　傳川普不爽馬克宏
 ►馬克宏批北約放錯重點：俄中不再是敵人！　土耳其反擊：你才腦死
 ►「北約已腦死！」馬克宏砲轟美國背棄盟友　梅克爾：沒必要這麼以偏概全

ET快訊
小S心痛大哭「我想念高以翔！」　《康熙》飛撲畫面曝光
法師一喊「過門」　小女友轉身拭淚…高媽媽拍背安慰
高以翔家人陪他回來了　父母靈堂前雙手合十道謝：大家辛苦了
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國遇暴風雪夾擊　「白色感恩節」5千萬人受天災影響

全球首例！紐西蘭繁殖「環保羊」　每年降低1%甲烷排放量

法國「直升機撞山墜毀」3名救難人員身亡！　東南部洪水已釀6死

才離開保護所…日10歲男童爆血家中亡　詭女「意識模糊」跪坐一旁

金融時報：聯合國人臉辨識標準「中企加入制定」　掌握開發中國家

未來5年投資1.39兆美元拚經濟　印度將公布最新基建計畫

報名更生人會議志工　23歲劍橋畢業生「倫敦恐攻」遭假釋犯刺死

飛行途中羊水突然破了！　孕婦在「登機橋」生下女嬰：要叫她Sky

就怕影響選情！川普赴倫敦出席北約峰會　強生要求「別暢所欲言」

感恩節值勤！　警察買5杯星巴克飲料標籤全寫「豬頭」

毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥

怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

到越南品嚐道地路邊扁擔小吃！ 正宗「手沖」冰茶挑戰味蕾極限

陳意涵自曝剛交往會幫老公挖耳朵　對方無奈：挖完幾天聽不到聲音

萬華壯碩女夜市上演全武行 持椅追打男怒罵「為什麼不吃飯」

曾莞婷健康亮紅燈凍卵「只存到兩顆」　醫生警告：再不凍也不用凍了

看誰先搖落！懵弟和朋友比賽甩硬幣　不知被騙狂搖1分鐘：為什麼不會掉

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

美國遇暴風雪夾擊　「白色感恩節」5千萬人受天災影響

全球首例！紐西蘭繁殖「環保羊」　每年降低1%甲烷排放量

法國「直升機撞山墜毀」3名救難人員身亡！　東南部洪水已釀6死

才離開保護所…日10歲男童爆血家中亡　詭女「意識模糊」跪坐一旁

金融時報：聯合國人臉辨識標準「中企加入制定」　掌握開發中國家

未來5年投資1.39兆美元拚經濟　印度將公布最新基建計畫

報名更生人會議志工　23歲劍橋畢業生「倫敦恐攻」遭假釋犯刺死

飛行途中羊水突然破了！　孕婦在「登機橋」生下女嬰：要叫她Sky

就怕影響選情！川普赴倫敦出席北約峰會　強生要求「別暢所欲言」

感恩節值勤！　警察買5杯星巴克飲料標籤全寫「豬頭」

男子世桌賽／林昀儒來回11板對拉強攻馬龍　國際桌總選當日好球

翟本喬駁送高價口罩…友情價含稅只要28 　任何政黨有興趣都可供應

首波冷氣團「最冷時刻」開始！最低溫探11°C　周五玉山、合歡山迎初雪

【2020大選】趙春山／守護主權是蔡英文的「專利」？

通包妳的歐膩氣場！「HER和她」多款爆品優惠上架　打造一天24hrs時尚態度

自己的農友自己挺　土城及五股農會「小農鮮鋪」開幕搶好康

2025台灣綠能要占20%！工研院三明治能源板拆解　回收效益上看12億元

辣女勾男摩鐵激戰！雙手撫胸嬌怨：很痛～事後竟控遭下藥性侵...他錯愕反擊

逛街到一半「遭內衣襲擊」！她痛炸倒吸氣：差點見祖先　一張照女生全秒懂

跟進雙北！　桃園市議會國民黨團爭取地方性公投綁大選

神秘女開團印度自助行！7台女竟被「丟包沙漠」…深夜陌生男闖進帳篷

國際熱門新聞

台用免簽報復？駐泰代表：台灣損失更大

樂透毀人生　男中9億大獎2年自轟

洋腸尼克偷拍韓女慘被通緝　丹麥落網

200kg鋼琴家飛機上拉屎　一沖水屁肉被緊吸

小妹參加海豚共游　慘遭拖進水底啃大腿

遊樂設施甩飛6人　她當場摔斷腿

正妹挑戰鍋鏟拋蛋！網：晃得好暈

他水開最熱狂噴施虐！　7歲童慘永久毀容

不是處女！體操選手被國家隊取消資格

自製陷阱防小偷　屋主誤觸慘死

「椅子挑戰」超夯　只有女生才成功

咖哩怎麼煮？日本「神奇湯底」被18萬人讚爆

帶兒出遊...驚見絕命毒蛇相伴

他偷吃被發現！妻抓下體使力捏爆...直接痛到死

更多熱門

相關新聞

飛行途中羊水破　孕婦登機橋生女嬰

飛行途中羊水破　孕婦登機橋生女嬰

美國佛州一名女子與丈夫感恩節搭機前往賓州過節時，想不到在飛行途中，羊水竟然破了，幸好機上有好心乘客協助她調整呼吸，由於實在趕不到醫院生產，飛機一落地便在醫護人員的協助下，於登機橋上順利生下一名女嬰。

警察買星巴克　飲料標籤：豬頭！

警察買星巴克　飲料標籤：豬頭！

北京正式反擊《香港法案》　

北京正式反擊《香港法案》　

英選戰聚焦罪犯假釋　最新民調出爐

英選戰聚焦罪犯假釋　最新民調出爐

潛水男被大船撞到　螺旋槳絞斷手臂

潛水男被大船撞到　螺旋槳絞斷手臂

關鍵字：

英國倫敦強生Boris Johnson北大西洋公約組織NATO川普Donald Trump北美要聞

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

三重89妹霸凌！見警秒吐「情慾真相」下場慘了

高以翔爸媽「忍喪子之痛」選遺照！

桃園妹機車停斑馬線！警吼：這誰的車　一問原因傻眼了

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

24歲楊上昀又爆自殘　結局曝光

D球人妻瞞老公私拍AV！當過童星…來片場驚呆眾人

卡神楊蕙如組網軍　灌水帶風向月薪1萬

台用免簽報復？駐泰代表：台灣損失更大

歐陽娜娜悼念高以翔　網罵爆：妳最沒資格講

高以翔水晶棺將抵台！直播陪他最後回家的路

館長怒轟陳小春：你全家滾回去中國

影／回家了　高以翔水晶棺送往上海

22歲男性侵女屍…還想來「第二發」

高以翔23歲女友憔悴現身！

iPhone隱藏黑科技　點「耳朵」秒變監聽器

更多

最夯影音

更多
毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥

毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥
怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

到越南品嚐道地路邊扁擔小吃！ 正宗「手沖」冰茶挑戰味蕾極限

到越南品嚐道地路邊扁擔小吃！ 正宗「手沖」冰茶挑戰味蕾極限

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面