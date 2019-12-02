只花3年！她成日本首位神盾艦女艦長　破3紀錄接掌妙高號「專責攔截飛彈」

記者林瑩真／編譯

日本海上自衛隊2日誕生了史上第一位神盾艦女艦長，由48歲的一等海佐（上校）大谷三穗擔任妙高號驅逐艦（舷號DDG-175）艦長，負責攔截彈道飛彈。大谷三穗表示深感光榮，會確實執行工作本分。

綜合日媒報導，大谷三穗出身大阪府吹田市，1996年作為第一期女學生畢業於防衛大學；2013年擔任首位練習艦女艦長，在日本史上不曾有過；2016年則成為日本史上首位護衞艦女艦長，在橫須賀基地就任「山霧號」艦長。

如今才短短3年，大谷三穗就在2019年擔任妙高號驅逐艦艦長，同時也是日本第一位神盾艦女艦長。大谷三穗表示：「雖然是重責大任，但想要將被給予的任務盡力完成。」

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妙高號驅逐艦全長161公尺，標準排水量約7250公噸、滿載排水量約9485公噸，能夠乘員約300人，母港位於京都府舞鶴市的舞鶴基地，一直是日本攔截彈道飛彈的骨幹之一，也曾在2010年8月探測到北韓發射的大浦洞導彈，情報分析能力同樣優秀。

報導指出，大谷三穗作為女艦長上任後，妙高號驅逐艦將於日本海負責警戒北韓彈道飛彈的任務。大谷三穗也於2日登上妙高號驅逐艦訓勉官士兵，要盡力、全力完成交付任務。

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