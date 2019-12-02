金融時報：聯合國人臉辨識標準「中企加入制定」　掌握開發中國家

▲中國監視器廠牌海康威視。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

《金融時報》（Financial Times）取得的洩漏文件顯示，中國科技公司正在聯合國（UN）形塑新的人臉辨識與監控標準；中企如中興通訊（ZTE）、大華科技（Dahua）與中國電信等，都旨在提出一套新的國際標準，以便用於臉部識別、影片監控、城市與汽車監視的領域。

上述多家中國科技公司在聯合國國際電信聯盟（ITU）提出新的國際規範，希望創建普遍一致的技術，並用於人臉辨識、汽車監控等範疇。ITU擁有193個成員國，經過批准的標準，通常會被非洲、中東、亞洲的發展中國家當成政策採納；有專家表示，中國政府已同意在「一帶一路」的倡議下，提供基礎設施與監控技術給這些國家。

關注網路人權的「全球數位夥伴」（Global Partners Digital）法律負責人溫菲爾德（Richard Wingfield）表示，非洲國家缺乏資源發展自己的標準，因此傾向接受中國、ITU提出的策略。

事實上，歐洲、北美地區都有各自的制定標準機構，像是網際網路工程任務組（IETF）、電機電子工程師學會（IEEE）、第三代合作夥伴計劃（3GPP）。專家認為，制定一套標準，能讓公司的自有技術與全球規範保持一致，進而使得業者在市場具有優勢。

過去幾年，中國的監視設備遍布非洲國家，從安哥拉（Angola）到辛巴威（Zimbabwe）都可見其身影。而在今年，南非企業Vumacam還在約翰尼斯堡（Johannesburg）設置1.5萬個能夠辨識臉部的監控攝影機，由中國的海康威視（Hikvision）所供應。

烏干達8月證實，在全國安裝具有人臉辨識功能的華為（Huawei）監控鏡頭。來到新加坡也可發現類似的場景，星國政府打算在路燈柱安裝人臉辨識攝影機，上海新創企業依圖（Yitu）有投標這項合約。

ITU代表成員表示，比起政府官員決策，ITU的標準有越來越被企業制定的趨向，而中國在聯合國起草、制定標準方面的影響力，近年也有所提升。

據了解，ITU的規範起草與被採用通常花費2年，對於發展中國家來說，尤其具有廣泛的影響力；草案會由企業與政府提出，接著在會議經過討論，最後才會獲得批准。

智庫「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）研究員費爾德斯坦（Steven Feldstein）表示，在人臉辨識與視覺監控技術方面，許多中國企業開始竄起，試圖攻佔市場佔有率。

人臉識別標準草案的要求預計於今年底前完成，屆時將快速獲得通過，其中規定將檢測到的臉部特徵儲存在數據庫，包括種族、膚色、臉型、胎記、疤痕與其他人口的特色。