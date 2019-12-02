解救國產汽車慘業！汽車零組件降稅再闖關　財部：要反映在價格上

▲汽車9大關鍵零組件，週三在立法院再度闖關，但是財政部表明態度，希望業者降稅利益反映在售價上。（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

9大汽車零組件關稅調降案，預計將要在週三（4日）再度闖關，國民黨立委、財政委員會召委費鴻泰再排「海關進口稅則部分稅則修正草案」，再度叩關本會期通過。財政部長蘇建榮表示，行政院希望降關稅後，業者可以將降稅利益反映售價上。

蘇建榮今（2）日接受媒體採訪時表示，行政院態度是願意調降，但是希望業者可以承諾將降稅的利益與好處回饋給消費者，反映在售價上；而財政部關務署也預計在週四（5日）召開關稅稅率委員會。

請繼續往下閱讀...

立法院財政委員會將在週三審查，由費鴻泰、民進黨立委趙天麟以及民進黨立委江永昌等人提出的調降海關進口稅則3個版本修正案，修正重點在於調整汽車9大關鍵零組件的稅率，像是汽車引擎的關稅可以從原來的17.5%調降到10%，讓國產汽車成本足以降低、強化與進口車之間的競爭力。而汽車相關業者、七大汽車企業工會更是揚言，如果本會期（年底前）立法院不通過的話是不顧汽車產業的死活，將會上街頭抗議。

對此，蘇建榮表示，行政院的態度是同意調降汽車關鍵零組件的關稅，但也希望業者可以將降稅的利益回饋給消費者，反映在售價上，這部分需要與經濟部與業者協調。而財政部所希望的修法程序是，開關稅稅率委員會、業者可以承諾回饋給消費者，提出行政院的版本到立法院修法。

▼9大汽車零組件關稅調整方向。（製表／記者吳靜君攝、資料來源／立委江永昌、關務署）