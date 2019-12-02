花旗銀靠2大利器助客戶轉型　掌握數位經濟新商機

▲花旗銀行建置專業數位團隊，協助傳統與新創產業進行整合與轉型。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

在快速變遷的數位時代，新創公司如雨後春筍般相繼成立，企業面臨更為激烈的競爭。花旗（台灣）銀行特別在商業金融事業群中，建置專業數位團隊，跳脫金融服務框架，透過數位專家團隊與花旗的金流管理平台，協助傳統與新創產業以創新思維，進行整合與轉型。

花旗今年已為新創團隊及傳統產業客戶舉辦近20場座談會，提供企業間彼此交流的平台，為客戶所提供不同於傳統金融業的差異化服務，同時也持續與政府單位、創投公司與各界專業人員協力合作建立各式生態系，並與4大會計師事務所舉辦稅務論壇，提供反避稅、經濟實質法等最新發展，以及邀請資本市場、私募基金專家及成功的新創團隊，與企業客戶分享市場趨勢與數位轉型經驗。

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花旗（台灣）銀行商業金融事業群負責人余苑菱觀察發現，數位變革帶來的最大變化是新創團隊，只要一台電腦、一支筆和一個創新概念，不僅不需準備龐大的本金，也不需要買地設廠，便能成立公司，在多個市場推出服務，例如線上旅遊平台或手機App開發商。

余苑菱指出，高效、零延遲的5G網路及可串連實體物件的物聯網（IoT），讓科技應用範圍更廣，公司行業別的界線也將趨於模糊，因此如何在企業整合的過程中，提供專業的諮詢與建議，並透過數位流程自動化，幫助企業優化營運、提升管理效能，便是花旗近幾年著力的發展方向之一。

數位新創專業團隊與金流管理平台是花旗協助企業客戶轉型升級的2大利器，其中數位新創業務團隊，依照客戶需求，持續引介國外的人工智慧（AI）或各類產業專家，提供客製化解決方案，包括為企業尋找策略合作夥伴，或協助前進資本市場籌措資金，加速企業成長。

余苑菱強調，不論客戶尋求多角化經營、異業結合或同業結盟，始終站在客戶的角度，致力提升客戶體驗，幫助客戶以全新思維，掌握數位變革下的新商機。