遊樂設施「保險桿半空彈開」甩飛6名乘客　13歲少女當場摔斷腿！

▲泰國冬季園遊會的遊樂設施「瘋狂波浪」（Crazy Wave）保險桿突然彈開，把6名乘客直接甩飛。（圖／翻攝自Facebook／F Denchai Krapaothong）

記者吳美依／綜合外電報導

泰國中部華富里（Lop Buri）於11月30日發生一起可怕意外，冬季園遊會的遊樂設施「瘋狂波浪」（Crazy Wave）吸引許多遊客前來，但工作人員竟沒有進行安全檢查，導致機器運行到半空中時，保險桿突然彈開，6名乘客直接被甩飛，重摔地面，其中一名13歲少女甚至當場摔斷了左腿。

影片中，「瘋狂波浪」車廂快速運轉，將遊客舉到高空中，看起來非常刺激，此時保險桿卻突然彈開，許多人被當場甩飛到地上，一名小男孩更是直接被拋飛到柵欄之外。畫面在社群媒體瘋傳，許多網友紛紛抨擊工作人員疏忽。

《曼谷郵報》報導，警方1日證實，由於工作人員忘記固定保險桿，啟動機器前也沒有確實進行安全檢查，才會釀成意外，導致6人被甩到空中，其中4人受傷住院。據了解，截至1日晚間，3名傷患都已經出院，唯有一名摔斷左腿的13歲少女仍在治療當中。

根據《每日郵報》，目擊者吉達帕（Jidapa）與親戚來到園遊會，但只敢站在旁邊看別人玩「瘋狂波浪」，「因為那看起來很可怕。我聽見人們在上頭尖叫，當車廂往下移動時，他們突然掉了下來。」他表示，自己也被嚇壞了，「掉下來的人都摔得很重，但他們應該算是滑到地面上的。其中一個女孩因為驚嚇而嚎啕大哭，另一個男孩被甩到（柵欄）外面。」

據了解，當地「皮布維特亞里學校」（Pibulwitthayalai School）主辦冬季園遊會，「瘋狂波浪」其中一項以海盜為主題的遊樂設施，但是發生意外後已被關閉。泰國皇家警察副發言人法塔赫納羅（Kissana Phathanacharoen）表示，警方已經開始偵訊所有相關目擊證人，一定會針對肇事者或該負責的人士採取法律行動。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！