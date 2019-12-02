中菲行協助打造全球第二大太陽光電廠　「2200個足球場大！」為墨西哥130萬戶家供電

▲中菲行國際物流集團日前協助墨西哥策略夥伴，打造全球第二大面積的太陽能光電廠，榮獲墨西哥政府頒發全國物流獎之肯定。（圖／中菲行提供）

記者林淑慧／台北報導

綠電蔚為風潮，中菲行國際物流集團日前協助墨西哥策略夥伴，打造全球第二大面積的太陽能光電廠，其面積約相當於2200個足球場，裝設近250萬片的太陽能板，年發電量足以供應130萬戶家庭的用電，並榮獲墨西哥政府頒發全國物流獎之肯定。

中菲行偕同墨西哥當地的策略合作物流夥伴高效配合，於2018年完成自中國眾多港口集運大型建設材料至位於墨西哥科阿韋拉州(Coahuila)維拉紐瓦(Villanueva)太陽能光電廠園區，獲墨西哥政府經濟部與通訊交通部頒發第三/四方物流提供者項目下的全國物流獎。

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中菲行美洲區業務與銷售總監Ms. Katia Axberg表示，跨國建設專案最重要的莫過於物流時程控管，一條龍的物流服務除了需要專業物流知識與承攬貨運橫跨洲際間的物流實力，更重要的是在綠色物流中對於進出口報關報檢細節以及整體物流規劃能達到無縫接軌的能力。

值得一提的是，中菲行承攬26,000支鍍鋅C型材鋼的太陽能支架(其總長度相當於1,624哩)共需超過2,000個40呎貨櫃，團隊為客戶縝密規畫最佳物流運輸方案，準時交付讓客戶後續作業順利進行，除了得到客戶與墨國政府的肯定，更同時實踐其環保政策有效減少在運輸管理中所產生的碳排放量。

依據財報，中菲行今年前三季集團合併營收為129.53億，較去年同期下滑1.6％，稅後淨利為3.1億元，與去年同期相比成長70.8％，推升每股稅後純益（EPS）為2.46元。

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