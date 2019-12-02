潛水男被「螺旋槳」絞斷手臂　他在附近划船剛好撿回斷臂！

▲男子潛水時，竟然被螺旋槳當場絞斷手臂。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名25歲男子在棕櫚灘(Palm Beach)潛水時，慘被一艘行經的輪船撞擊，導致右手臂被旋螺槳絞斷、左手腕骨折、雙腿也嚴重受傷，幸好有附近民眾及時發現他的斷臂，送醫後目前情況穩定，後續仍需要持續觀察。

男子維斯(Carter Viss)上月28日下午12時20分在棕櫚灘潛水，遭駕駛輪船的30歲船員斯坦頓(Daniel Stanton)撞上，對方雖然有發現自己不小心駛進潛水區域，然而減速時已經太遲，螺旋槳仍不幸絞斷了他的手臂。

剛好目擊事件的民眾馬魯利(Samantha Marulli)表示，她看到潛水者在距離岸邊約60公尺處，「輪船行駛的方式十分激進，離岸邊約只有91公尺，通常船隻不會離岸邊那麼近的」，當維斯從水中被拉出時，大家看到他斷了一條手臂，皆不捨地互相擁抱與哭泣，「那是一個非常災難性的畫面」。

維斯的母親里拉(Leilla Viss)接獲消息後，也立即搭機從丹佛趕來兒子身邊，並且發文表示，「感恩節那天，維斯出去做他愛做的事，與好友一同潛水，身為在海洋救援中心工作的海洋學家，他一直很重視海洋生物和安全，潛水時也做了一切安全防範，不幸的是，最後卻還是被撞了。」

海洋警衛隊司令內曼(Jason Neiman)表示，他們後來接到通知，一名在附近划船的人剛好撿到了維斯的斷臂，並將其轉交給海岸警衛隊的隊員，後來順利帶回岸上一起送醫，目前正在調查事故發生的原因。

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