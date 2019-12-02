　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台銀證董事長職缺　藍營爆內幕：行政院手伸向官股人事

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

▲台銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部在9月初公布，台灣金總經理由原台銀證董事長魏江霖接任，台銀證券董事長人事出缺，延宕兩個月，只好由魏江霖兼任。但是國民黨立委賴士葆今（2）日爆料，原本財政部長蘇建榮、台灣金董事長呂桔誠屬意台銀證總經理江士田，但是疑似有人想要「卡位」而不了了之。

立法院財政委員會今日審查台灣金及其相關子公司、輸出入銀行的預算，賴士葆質詢時指出，蘇建榮與呂桔誠已經向行政院提報，台銀證董事長一職，由前任總經理江士田擔任，卻被行政打槍，所以前任董事長魏江霖兼任金控總經理與證券董事長的職位，而江士田則早已退休，台銀證總經理則由原副總謝秀賢接任。

請繼續往下閱讀...

據知，有兩人想要卡台銀證董事長的職位，一位是民進黨立委，沒有被提名下一屆的不分區立委；另一位則是台銀某位已經年滿65歲的退休人士有興趣。此外，台企銀的總經理案現在也暫時由資深副總張志堅暫代，賴士葆表示，現在看到「暫代」兩個字感覺都很有問題。

財政部長蘇建榮回應，台銀證券董總人事是行政院權責，尊重行政院安排。

國民黨立委費鴻泰質詢也說，有立法委員跑去找行政院長蘇貞昌說話，結果江士田就退休，台銀證高層一下子空出兩位子（台銀證總經理與台銀證董事長），從沒看過任何一個行政院長將手伸進官股人事案。

ET快訊
LIVE／高以翔終於回家了…水晶棺下機移入靈車
LIVE／高以翔水晶棺抵台　「陪他最後回家的路」
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

黃國昌再打韓國瑜岳父長期佔有國有地　國產署將深入了解

花旗銀靠2大利器助客戶轉型　掌握數位經濟新商機

台股維持狹幅震盪　收盤上漲13點順利守住11,500點

中菲行協助打造全球第二大太陽光電廠　「2200個足球場大！」為墨西哥130萬戶家供電

台銀證董事長職缺　藍營爆內幕：行政院手伸向官股人事

聖誕樹走數位風超吸睛！　台新金6日邀民眾齊點燈傳遞幸福

日月光、楠梓電都來徵才！釋出工程師職缺起薪40K起跳

黃國昌再打韓國瑜岳父長期佔有國有地　國產署將深入了解

勞動基金今年前10月大賺3839億元　每位勞工明年有望分紅1萬8千元！

2020三大指標支撐台股　富邦投顧蕭乾祥：明年可望突破歷史高點並挑戰12,800

毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥

怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

萬華壯碩女夜市上演全武行 持椅追打男怒罵「為什麼不吃飯」

到越南品嚐道地路邊扁擔小吃！ 正宗「手沖」冰茶挑戰味蕾極限

陳意涵自曝剛交往會幫老公挖耳朵　對方無奈：挖完幾天聽不到聲音

曾莞婷健康亮紅燈凍卵「只存到兩顆」　醫生警告：再不凍也不用凍了

看誰先搖落！懵弟和朋友比賽甩硬幣　不知被騙狂搖1分鐘：為什麼不會掉

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

花旗銀靠2大利器助客戶轉型　掌握數位經濟新商機

台股維持狹幅震盪　收盤上漲13點順利守住11,500點

中菲行協助打造全球第二大太陽光電廠　「2200個足球場大！」為墨西哥130萬戶家供電

台銀證董事長職缺　藍營爆內幕：行政院手伸向官股人事

聖誕樹走數位風超吸睛！　台新金6日邀民眾齊點燈傳遞幸福

日月光、楠梓電都來徵才！釋出工程師職缺起薪40K起跳

黃國昌再打韓國瑜岳父長期佔有國有地　國產署將深入了解

勞動基金今年前10月大賺3839億元　每位勞工明年有望分紅1萬8千元！

2020三大指標支撐台股　富邦投顧蕭乾祥：明年可望突破歷史高點並挑戰12,800

貿易戰搖擺！2020年經濟可能有3走勢　富邦金示警有3大黑天鵝

RAV4賣3531輛、休旅車成市場最愛　台灣車市11月銷量戰報！

梁佑南女兒超愛S.H.E！　Selina摸過毛衣...她10年捨不得洗：掛衣櫥紀念

紅大便＝腸胃出血！「5顏色」檢查毛孩健康...1狀況：寄生蟲來了

2字口頭禪上法院！她遭求償3500元烤漆費當和解喊沒錢　法官怒了

中職／最長只待5年　2014年義大犀牛選秀球員全遭釋出

中華醫大校園餐飲店　9家通過餐飲衛生管理優良評核

黃國昌爆韓國瑜「岳婿同心」盜採砂石…韓辦提告：當韓是「選戰提款機」

快訊／高以翔告別式確定！12月15日一殯景行廳舉辦

雲林男不甘被分手　撂人持棍棒闖牛排館！情敵頭部慘遭K爆住院

困窄籠與糞囚一周！一卡車老虎躲過馬戲團命運　送西班牙迎新虎生　

財經熱門新聞

日圓創7個月新低　換新台幣5萬賺到2張迪士尼門票

交易量全球第2！「泰達幣」搶手原因曝光

「泰達幣」厲害在哪裡？　為何男子甘願捧1500萬現金購買還被搶

廢棄石材變「綠金」　石材業新世代搶攻循環經濟

勞動基金今年前10月大賺3839億元　每位勞工有望分紅1萬8千元！

廣告人創辦全球最大現烘咖啡連鎖店　cama明年插旗東南亞市場

威州補貼鴻海忽略機會成本　美大學研究：經濟損失上看1800億元

張國煒出脫3.3萬張長榮航空持股　長榮航：尊重大股東決定

葡萄王獨家創新技術受肯定　首爾發明展再抱回金牌、特別獎

黃國昌再打韓國瑜岳父長期佔有國有地　國產署將深入了解

土銀前低後高房貸　最快年底前搶市

日圓創三周以來新低　換新台幣5萬多賺到8份定食

加油要快！油價連4漲　明起汽柴油調漲0.2、0.3元

新台幣開盤貶值1.7分　以30.53元兌1美元開出

更多熱門

相關新聞

日圓創7個月新低　換新台幣5萬賺到2張迪士尼門票

日圓創7個月新低　換新台幣5萬賺到2張迪士尼門票

日圓匯價持續走跌，根據台銀今（2）日上午牌告的日圓現金賣出匯價，日圓來到0.2816元。哈日族若拿新台幣5萬元換日圓，相較8月13日的高點匯價，如今荷包足足多賺了超過1萬2千日圓，約等於賺到2張迪士尼門票。

從敗選到「萬人擠爆造勢場」 蘇貞昌回新北哭了：台灣未來比我健康更重要

從敗選到「萬人擠爆造勢場」 蘇貞昌回新北哭了：台灣未來比我健康更重要

蘇貞昌拚老命也要上台：不甘願藍營「又紅又統」不分區

蘇貞昌拚老命也要上台：不甘願藍營「又紅又統」不分區

全台最大票倉！蔡英文新北競總1日成立　綠營大咖齊聚拚「英德」勝利

全台最大票倉！蔡英文新北競總1日成立　綠營大咖齊聚拚「英德」勝利

什麼是「有政府會做事」？蔡政府最新競選歌曲3分半唱完「四年政績」

什麼是「有政府會做事」？蔡政府最新競選歌曲3分半唱完「四年政績」

關鍵字：

台銀人事董事長

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

三重89妹霸凌！見警秒吐「情慾真相」下場慘了

高以翔爸媽「忍喪子之痛」選遺照！

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

桃園妹機車停斑馬線！警吼：這誰的車　一問原因傻眼了

24歲楊上昀又爆自殘　結局曝光

D球人妻瞞老公私拍AV！當過童星…來片場驚呆眾人

影／回家了　高以翔水晶棺送往上海

台用免簽報復？駐泰代表：台灣損失更大

館長怒轟陳小春：你全家滾回去中國

22歲男性侵女屍…還想來「第二發」

卡神楊蕙如組網軍　灌水帶風向月薪1萬

歐陽娜娜悼念高以翔　網罵爆：妳最沒資格講

iPhone隱藏黑科技　點「耳朵」秒變監聽器

防彈V蹦跳上台！朴敘俊寵溺笑

即／護航謝長廷！「idcc」身分曝光...楊蕙如遭起訴

更多

最夯影音

更多
毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥

毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥
怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

萬華壯碩女夜市上演全武行 持椅追打男怒罵「為什麼不吃飯」

萬華壯碩女夜市上演全武行 持椅追打男怒罵「為什麼不吃飯」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面