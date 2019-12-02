台銀證董事長職缺　藍營爆內幕：行政院手伸向官股人事

▲台銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部在9月初公布，台灣金總經理由原台銀證董事長魏江霖接任，台銀證券董事長人事出缺，延宕兩個月，只好由魏江霖兼任。但是國民黨立委賴士葆今（2）日爆料，原本財政部長蘇建榮、台灣金董事長呂桔誠屬意台銀證總經理江士田，但是疑似有人想要「卡位」而不了了之。

立法院財政委員會今日審查台灣金及其相關子公司、輸出入銀行的預算，賴士葆質詢時指出，蘇建榮與呂桔誠已經向行政院提報，台銀證董事長一職，由前任總經理江士田擔任，卻被行政打槍，所以前任董事長魏江霖兼任金控總經理與證券董事長的職位，而江士田則早已退休，台銀證總經理則由原副總謝秀賢接任。

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據知，有兩人想要卡台銀證董事長的職位，一位是民進黨立委，沒有被提名下一屆的不分區立委；另一位則是台銀某位已經年滿65歲的退休人士有興趣。此外，台企銀的總經理案現在也暫時由資深副總張志堅暫代，賴士葆表示，現在看到「暫代」兩個字感覺都很有問題。

財政部長蘇建榮回應，台銀證券董總人事是行政院權責，尊重行政院安排。

國民黨立委費鴻泰質詢也說，有立法委員跑去找行政院長蘇貞昌說話，結果江士田就退休，台銀證高層一下子空出兩位子（台銀證總經理與台銀證董事長），從沒看過任何一個行政院長將手伸進官股人事案。