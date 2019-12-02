聖誕樹走數位風超吸睛！　台新金6日邀民眾齊點燈傳遞幸福

▲聖誕節即將來臨，台新金控聖誕祭將圓環打造成網美打卡景點。（圖／台新金提供）

記者紀佳妘／台北報導

一年一度的聖誕節即將到來，相信近期民眾在晚間若經過台北市仁愛圓環附近，應該會感覺到特別的亮眼，分隔島上已裝飾亮麗的聖誕燈飾，位設於仁愛圓環邊的台新金控，也正緊鑼密鼓進行今年的聖誕裝飾佈置工程，預計在6日下午5點進行聖誕樹點燈儀式，啟動今年的「台新金控聖誕祭」活動。

台新金控總經理林維俊表示，台新金控今年的聖誕樹走數位風，透過台新銀行「卡得利CARDaily」APP的活動頁面，民眾可與聖誕樹互動，選定自己喜歡的設計樣式，即可向親友表達祝福，甚至表達愛意進行求婚。



台新金從2013年起每年都會在台北市仁愛圓環旁的總部大樓進行聖誕裝飾並舉辦點燈活動，今年已邁入第7年，過去每年不同的主題設計都吸引很多民眾前往打卡、拍照，已成為台北市具話題性的重要聖誕裝飾場景之一。

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▲台新金控聖誕祭打造3座巨大禮物盒，要給民眾各項圓環聖誕驚喜。（圖／台新金提供）

特別的是，今年台新金控首度採全區燈飾方式，營造華麗聖誕場景，首座16米高的互動型聖誕樹加入數位科技元素，讓逾萬顆LED燈泡可隨著不同的主題，展現不同的色彩變化，民眾只要透過手機在「卡得利CARDaily」App操作，就能啟動自己選定的聖誕樹燈飾動態模式，藉由互動聖誕樹多款設計，台新金要讓總部大樓化身為提供民眾勇敢傳達祝福與愛的幸福場域。



今年「台新金控聖誕祭」活動，也邀請位於仁愛園環周遭的知名商家共襄盛舉，藉此希望促成仁愛圓環商圈更加活絡。此外，台新金在聖誕佈置現場打造了3座巨大的禮物盒，全家便利商店等6品牌也都在禮物盒中，精心為民眾準備專屬的優惠好禮，民眾可先到活動現場拍下美照，尋找優惠後，可到圓環周邊的相關餐廳，享受美味餐點和香醇咖啡。



台新金將在6日下午5點進行今年的聖誕樹點燈儀式，全家便利商店、PAUL、N.Y.BAGELS、gonna、雅室牛排、Roots café等6品牌從當日下午4點半到6點間也會在現場設置攤位，免費提供民眾限量咖啡、聖誕節限定麵包等各項特色點心，林維俊盛情邀請民眾自12月6日點燈日至明年1月3日期間參與聖誕祭活動及表愛傳祝福，為自己及親友留下美麗幸福的回憶。

▼台新金控聖誕祭將圓環打造浪漫黃金拱門。（圖／台新金提供）