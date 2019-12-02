　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

聖誕樹走數位風超吸睛！　台新金6日邀民眾齊點燈傳遞幸福

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台新金控聖誕祭將圓環打造成網美打卡景點。（圖／台新金提供）

▲聖誕節即將來臨，台新金控聖誕祭將圓環打造成網美打卡景點。（圖／台新金提供）

記者紀佳妘／台北報導

一年一度的聖誕節即將到來，相信近期民眾在晚間若經過台北市仁愛圓環附近，應該會感覺到特別的亮眼，分隔島上已裝飾亮麗的聖誕燈飾，位設於仁愛圓環邊的台新金控，也正緊鑼密鼓進行今年的聖誕裝飾佈置工程，預計在6日下午5點進行聖誕樹點燈儀式，啟動今年的「台新金控聖誕祭」活動。

台新金控總經理林維俊表示，台新金控今年的聖誕樹走數位風，透過台新銀行「卡得利CARDaily」APP的活動頁面，民眾可與聖誕樹互動，選定自己喜歡的設計樣式，即可向親友表達祝福，甚至表達愛意進行求婚。

台新金從2013年起每年都會在台北市仁愛圓環旁的總部大樓進行聖誕裝飾並舉辦點燈活動，今年已邁入第7年，過去每年不同的主題設計都吸引很多民眾前往打卡、拍照，已成為台北市具話題性的重要聖誕裝飾場景之一。

請繼續往下閱讀...

▲▼台新金控聖誕祭打造3座巨大禮物盒，要給顧客各項圓環聖誕驚喜。（圖／台新金提供）

▲台新金控聖誕祭打造3座巨大禮物盒，要給民眾各項圓環聖誕驚喜。（圖／台新金提供）

特別的是，今年台新金控首度採全區燈飾方式，營造華麗聖誕場景，首座16米高的互動型聖誕樹加入數位科技元素，讓逾萬顆LED燈泡可隨著不同的主題，展現不同的色彩變化，民眾只要透過手機在「卡得利CARDaily」App操作，就能啟動自己選定的聖誕樹燈飾動態模式，藉由互動聖誕樹多款設計，台新金要讓總部大樓化身為提供民眾勇敢傳達祝福與愛的幸福場域。

今年「台新金控聖誕祭」活動，也邀請位於仁愛園環周遭的知名商家共襄盛舉，藉此希望促成仁愛圓環商圈更加活絡。此外，台新金在聖誕佈置現場打造了3座巨大的禮物盒，全家便利商店等6品牌也都在禮物盒中，精心為民眾準備專屬的優惠好禮，民眾可先到活動現場拍下美照，尋找優惠後，可到圓環周邊的相關餐廳，享受美味餐點和香醇咖啡。

台新金將在6日下午5點進行今年的聖誕樹點燈儀式，全家便利商店、PAUL、N.Y.BAGELS、gonna、雅室牛排、Roots café等6品牌從當日下午4點半到6點間也會在現場設置攤位，免費提供民眾限量咖啡、聖誕節限定麵包等各項特色點心，林維俊盛情邀請民眾自12月6日點燈日至明年1月3日期間參與聖誕祭活動及表愛傳祝福，為自己及親友留下美麗幸福的回憶。

▼台新金控聖誕祭將圓環打造浪漫黃金拱門。（圖／台新金提供）

▲▼台新金控聖誕祭將圓環打造浪漫黃金拱門。（圖／台新金提供）

ET快訊
蔡依林深夜出題「阿信搶答」洩愛意　網一看秒懂：真的很會撩！
中9億大獎2年卻自轟身亡　幸運男感嘆：中樂透是人生最糟糕的事
稱台女很easy！「洋腸尼克」轉戰南韓偷拍遭通緝　丹麥落網
楊蕙如LINE群下令！成員月領1萬帶風向　
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

聖誕樹走數位風超吸睛！　台新金6日邀民眾齊點燈傳遞幸福

日月光、楠梓電都來徵才！釋出工程師職缺起薪40K起跳

黃國昌再打韓國瑜岳父長期佔有國有地　國產署將深入了解

勞動基金今年前10月大賺3839億元　每位勞工明年有望分紅1萬8千元！

2020三大指標支撐台股　富邦投顧蕭乾祥：明年可望突破歷史高點並挑戰12,800

貿易戰搖擺！2020年經濟可能有3走勢　富邦金示警有3大黑天鵝

雄冠亞太！集保結算所電子投票平台　再奪2019亞太電子化成就金獎

雲端最有錢／超夯ETF、存股賺千萬　買錯小心賠掉半個身家

哈日族福音！日圓創7個月新低　換新台幣5萬賺到2張迪士尼門票

新台幣開盤貶值1.7分　以30.53元兌1美元開出

毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥

怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

萬華壯碩女夜市上演全武行 持椅追打男怒罵「為什麼不吃飯」

到越南品嚐道地路邊扁擔小吃！ 正宗「手沖」冰茶挑戰味蕾極限

陳意涵自曝剛交往會幫老公挖耳朵　對方無奈：挖完幾天聽不到聲音

曾莞婷健康亮紅燈凍卵「只存到兩顆」　醫生警告：再不凍也不用凍了

看誰先搖落！懵弟和朋友比賽甩硬幣　不知被騙狂搖1分鐘：為什麼不會掉

療癒系白胖龍貓被搔癢超享受！ 舒服到石化瞇眼...萌樣征服網❤

聖誕樹走數位風超吸睛！　台新金6日邀民眾齊點燈傳遞幸福

日月光、楠梓電都來徵才！釋出工程師職缺起薪40K起跳

黃國昌再打韓國瑜岳父長期佔有國有地　國產署將深入了解

勞動基金今年前10月大賺3839億元　每位勞工明年有望分紅1萬8千元！

2020三大指標支撐台股　富邦投顧蕭乾祥：明年可望突破歷史高點並挑戰12,800

貿易戰搖擺！2020年經濟可能有3走勢　富邦金示警有3大黑天鵝

雄冠亞太！集保結算所電子投票平台　再奪2019亞太電子化成就金獎

雲端最有錢／超夯ETF、存股賺千萬　買錯小心賠掉半個身家

哈日族福音！日圓創7個月新低　換新台幣5萬賺到2張迪士尼門票

新台幣開盤貶值1.7分　以30.53元兌1美元開出

爆出軌壓垮10年婚...趙元同首發聲「巨大污衊」：一直很愛靜茹

聖誕樹走數位風超吸睛！　台新金6日邀民眾齊點燈傳遞幸福

韓國瑜「讓高雄出一個總統」　賴清德回擊：這次是出自屏東！

酒醉女慘被撿屍性侵　嫌犯意外「救她一命」竟然求法官輕判！

被行李擋路撞到置物架！2女不爽打一架判賠108萬確定

史上首次全國社造會議！鄭麗君：「文化發展基金」挺社造

酸黃國昌「要當勇敢立委」！韓國瑜提告：拿不出證據「意圖使人不當選」

德州小飛機「高空引擎故障」轉降失敗　機上3人全罹難

男人再壯都「不舉」！網掀「椅子挑戰」熱潮　卻只有女人才辦得到

臉圓就用頭髮遮！超完美捲度讓你修飾成小V臉，各種長度都適用

財經熱門新聞

日圓創7個月新低　換新台幣5萬賺到2張迪士尼門票

交易量全球第2！「泰達幣」搶手原因曝光

「泰達幣」厲害在哪裡？　為何男子甘願捧1500萬現金購買還被搶

廢棄石材變「綠金」　石材業新世代搶攻循環經濟

廣告人創辦全球最大現烘咖啡連鎖店　cama明年插旗東南亞市場

威州補貼鴻海忽略機會成本　美大學研究：經濟損失上看1800億元

張國煒出脫3.3萬張長榮航空持股　長榮航：尊重大股東決定

勞動基金今年前10月大賺3839億元　每位勞工有望分紅1萬8千元！

葡萄王獨家創新技術受肯定　首爾發明展再抱回金牌、特別獎

土銀前低後高房貸　最快年底前搶市

黃國昌再打韓國瑜岳父長期佔有國有地　國產署將深入了解

日圓創三周以來新低　換新台幣5萬多賺到8份定食

加油要快！油價連4漲　明起汽柴油調漲0.2、0.3元

黑糖珍奶風潮吹進韓國　貿協看中台灣小吃有爆紅潛力

更多熱門

相關新聞

寵物雲12月4大好康　還能當網紅

寵物雲12月4大好康　還能當網紅

今年11月是「ETtoday東森寵物雲」商店一周年生日，在週週抽iPhone11的好禮大放送後，為感謝粉絲一年相挺，寵物雲商店在12月份再推出聖誕年終慶，4大好康要特別通知您，讓毛爸毛媽陪著毛小孩，在食衣住行育樂方面都過個幸福的12月。

全台聖誕限定4處「下雪」景點

全台聖誕限定4處「下雪」景點

Kiehl’s推聖誕限定餐點　加送明星商品

Kiehl’s推聖誕限定餐點　加送明星商品

邊緣人的暖冬！和小編玩交換禮物

邊緣人的暖冬！和小編玩交換禮物

釜山冬天2大必看聖誕燈飾

釜山冬天2大必看聖誕燈飾

關鍵字：

台新金聖誕樹聖誕節卡得利林維俊

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

三重89妹霸凌！見警秒吐「情慾真相」下場慘了

高以翔爸媽「忍喪子之痛」選遺照！

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

影／回家了　高以翔水晶棺送往上海

D球人妻瞞老公私拍AV！當過童星…來片場驚呆眾人

台用免簽報復？駐泰代表：台灣損失更大

館長怒轟陳小春：你全家滾回去中國

22歲男性侵女屍…還想來「第二發」

24歲楊上昀又爆自殘　結局曝光

歐陽娜娜悼念高以翔　網罵爆：妳最沒資格講

iPhone隱藏黑科技　點「耳朵」秒變監聽器

高以翔離世一片哀悼　女星「冷血發文」網氣炸

防彈V蹦跳上台！朴敘俊寵溺笑

他敲飯店門竟聽到：誰啊…門開眼前全是「毛」

強度升級！入冬首波大陸冷氣團今晚報到

更多

最夯影音

更多
毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥

毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥
怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

萬華壯碩女夜市上演全武行 持椅追打男怒罵「為什麼不吃飯」

萬華壯碩女夜市上演全武行 持椅追打男怒罵「為什麼不吃飯」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面