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日月光、楠梓電都來徵才！釋出工程師職缺起薪40K起跳

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▲經濟部加工出口區本周五（6日）將於高雄市楠梓加工出口區舉行徵才活動，包括日月光半導體、楠梓電子等大廠參與，共釋出348個工作機會。（圖／資料照）（圖／記者洪正達攝）

▲經濟部加工出口區本周五（6日）將於高雄市楠梓加工出口區舉行徵才活動，包括日月光半導體、楠梓電子等大廠參與，共釋出348個工作機會。（圖／資料照）

記者林淑慧／台北報導

為協助廠商招募人才，經濟部加工出口區本周五（6日）將於高雄市楠梓加工出口區舉行徵才活動，包括日月光半導體、楠梓電子等大廠參與，共釋出348個工作機會；官員指出，有電子業大廠釋出工程師職缺，起薪4萬元起跳，歡迎想求職轉職的勞工朋友前來洽談。

經濟部加工出口區管理處與高雄市政府勞工局訓練就業中心合作，於本周五（6日)上午9時30分至11時30分，在楠梓園區內從業員工育樂活動中心（高雄市楠梓加工出口區經二路15號）辦理今年第四季徵才活動。

請繼續往下閱讀...

官員指出，本次為所有想求職轉職的勞工朋友提供7家知名企業職缺，包括華泰電子、楠梓電子、日月光半導體、台灣興盛半導體等園區數家大型廠商，提供助理工程師、技術員、製程/電控/設備開發/機械/測試產品工程師、儲備幹部、作業員等職缺，共釋出348個工作機會。

經濟部表示，現場徵才活動可讓求職者直接與求才廠商洽談，可以節省時間而且更能夠展現自己的機會，且就業媒合服務完全免費，活動資訊歡迎至加工出口區管理處網頁（http://www.epza.gov.tw）「就業資訊」查詢，或洽楠梓園區聯絡人:第四組呂小姐，聯繫電話（07）361-1212分機417。

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