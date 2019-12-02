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醫院出包！思覺失調兒治療中「提早30天出院」　回家割喉弒父

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▲醫院,病人（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲醫院提早讓精神狀態不穩定的患者回家，結果釀成憾事。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者丁維瑀／綜合外電報導

英國28歲男子麥克米倫（Jonathan MacMillan）患有嚴重的精神疾病，他原本住進一家私立醫院，預計7月14日才能出院，但由於行政人員的疏失，他提早1個月就出院，回家後殺害父親。麥克米倫的母親得知消息後徹底崩潰，直指國民保健署（NHS）必須負責。

《太陽報》（The Sun）、《線上肯特》（Kent Online）報導，麥克米倫本該在梅德斯通市（Maidstone）一家醫院住到7月14日，但他卻於6月14日就獲准回家。4天後，他來到家人的住處，割開70歲父親的喉嚨與胸部；醫療人員宣布這名父親當場死亡。

麥克米倫的母親希爾德（Glenys Hird）悲痛表示，涉事的私立醫院無視專業人士的建議，此外，儘管她與離婚的老公都表達擔憂，院方依舊讓狀況不穩定的麥克米倫出院，最終釀成憾事，「如果照顧兒子的方式有所不同，我們的意見被傾聽，一切是可以避免的。」

據了解，罹患思覺失調症的兒子當時認為惡魔附身在爸爸上。希爾德感嘆，她失去了孩子，而且前夫也過世，「雖然我們離婚超過20年，還是經常見面。」

希爾德談到這起悲劇時忍不住落淚，認為心理健康單位害了唯一的兒子。麥克米倫過去有使用毒品的紀錄，還有持刀襲擊的前科，直到20幾歲時病情變得嚴重，開始聽到奇怪的聲音，說話口音還會不同。

麥克米倫2018年曾住進NHS的病床，不過他今年5月偷跑出去，隨後又被送到私人醫院。他上月出庭，對於謀殺父親的指控不認罪，但承認過失殺人罪。法官得知，他殺害爸爸時患有嚴重的精神疾病，此案還需要展開全面調查。

 
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