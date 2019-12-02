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特斯拉開5年「里程數破100萬」　神人揭秘：維修費僅花44萬

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超神特斯拉Model S開了100萬公里還沒壞　5年維修費只花新台幣44萬元（圖／翻攝自Hansjörg Eberhard von Gemmingen推特）

▲電動車界名人Hansjörg Eberhard von Gemmingen擁有的特斯拉Model S P85，創下了5年里程數100萬公里的歷史新紀錄。（圖／翻攝自Hansjörg Eberhard von Gemmingen推特，下同）

實習記者陳妙津／綜合報導

電動車其實也很耐用！電動車界名人Hansjörg Eberhard von Gemmingen日前表示，2014年購買的特斯拉Model S P85已經破總里數100萬公里，成為全球里程數最高的特斯拉，而且在5年內僅花了約1.3萬歐元（約新台幣44萬元）保養，多數耗材是里程數破50萬時一併更換，展現出特斯拉超脫的耐用度。

據《Manager Magazin》報導，Hansjörg Eberhard von Gemmingen當初是想在充電設備還不普及化時，測試電動車是否足以因應代步需求，便在2014年時購入該輛特斯拉Model S P85，一開就是5年，里程數破紀錄達100萬公里，全部換算下來，他一天需開555公里，每個月必須開1.6萬公里才能達成。

超神特斯拉Model S開了100萬公里還沒壞　5年維修費只花新台幣44萬元（圖／翻攝自Hansjörg Eberhard von Gemmingen推特）

超神特斯拉Model S開了100萬公里還沒壞　5年維修費只花新台幣44萬元（圖／翻攝自Hansjörg Eberhard von Gemmingen推特）

不僅里程數驚人，維修費用也不如大多數人預期得貴。Hansjörg Eberhard von Gemmingen表示，自己5年來維修上花費不大，包括更換4次電動馬達、2次電池模組、車門把手、中空大螢幕等零件組，又得惠於特斯拉所提供的8年不限里程數電池、馬達保固優惠等，僅花了1.3萬歐元（約新台幣44萬元），其中不少耗材還是里程數破50萬時一併更換，足見特斯拉耐用度。

超神特斯拉Model S開了100萬公里還沒壞　5年維修費只花新台幣44萬元（圖／翻攝自Hansjörg Eberhard von Gemmingen推特）

Hansjörg Eberhard von Gemmingen分享，自己5年來從未將車開到沒電過，多是利用一般慢速充電進行電能回沖，即使真的需要用到超級充電站，也會將電池模組維持在約8成左右電量，此外也不會在晚間用餐時為車子充電，反而會選擇用電量較低的半夜，這樣一來反而效果更好，未來也將逐步挑戰里程數200萬紀錄，希望藉此證明電動車也能長久使用。

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