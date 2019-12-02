黃國昌再打韓國瑜岳父長期佔有國有地　國產署將深入了解

▲時代力量黃國近期爆料國民黨總統候選人韓國瑜岳家長期占有國有地案。（圖／ETtoday攝影中心）

記者吳靜君／台北報導

時代力量立委黃國昌今（2）日再度追查國民黨總統候選人韓國瑜岳父李日貴家族長期占用國有用地，每個月卻只繳170元的補償金。國產署長表示，這個案子看起來是李家長期圈地，會再深入了解李家是否有非法使用、以及長期占用的原因。

立法院財政委員會審查輸出入銀行、台灣金及其子公司的預算案，並且針對韓國瑜再度針對韓的所有權人國有財產署進行質詢。黃國昌質詢時表示，2003年李家為「西螺七崁休閒農場」申請國有土地開發計畫，期間兩度申請專案讓售，但是都因為價格太貴，最後改為委託經營的方式。

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黃國昌表示，李家申請委託經營之後，並沒有真正經營，2013年雲林縣政府已經廢止委託經營，但是國有財產署到了2019年將到期的前3個月進行詢問，才知道已經廢止，所以這塊土地也已經被李家占用六年。

所以國產署了解從2003年到2005年變更為礦業用地之前，是否有被盜採砂石的情況。國產署長曾國基表示，由於此案年代已經久遠，許多承辦人員已經退休，且也涉及國有財產的租、售以及委託經營，所以調閱資料需要一段時間，大約兩個星期之內左右。

曾國基接受媒體採訪時表示，這塊地在段期間，國產土地確實可以買賣，期間李家也有兩次提出專案讓售，但是都嫌價格太貴，而未有購入，因為土地沒有完成變更，就走開發許可，但委託經營的籌設許可，最後又沒有提出開發計畫，就被終止了。曾國基表示，感覺上這塊一直被圈住被，但是圈住的理由會去了解，但是李家仍有繳納些費用，包含委營費用、租金等。