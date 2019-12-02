2020三大指標支撐台股　富邦投顧蕭乾祥：明年可望突破歷史高點並挑戰12,800





▲ 富邦投顧董事長蕭乾祥。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

富邦金控今日舉行「2020富邦財經趨勢論壇」，富邦投顧董事長蕭乾祥會中表示，綜合資金寬鬆、景氣仍維持成長，以及5G通訊發展對台灣電子產業帶來的效益，台股在明年可望突破12,682歷史新高，並可望上看12,800點、再創歷史新高。

蕭乾祥表示，展望2020的大中華市場表現，資金潮仍是股市最大的動能來源。從資金面來看，全球主要經濟體央行在美國聯準會的領軍下都在推行寬鬆貨幣政策，高股息殖利率的股票市場便成為資金的進駐標的，去年在FED升息之際，外資紛紛賣超亞股，然而今年又大舉回流亞太股市，便是資金潮對股市的影響證明。

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另一方面，美國經歷有史以來最長的景氣擴張期，需密切關注其轉折點，因為就過往經驗來看，一旦美國景氣步入收縮期，則股市將會出現較大幅度的下修。包含IMF及國內的央行都預告全球經濟進入新平庸的低緩增長時代，整個經濟體量的基期不斷墊高，難再持續高速的增長，加上美國自去年開始啟動的貿易戰，對於全球外貿的擴展也造成重大衝擊，因此預估2020年整體景氣仍是呈現低緩成長的狀態。

在產業趨勢方面，今年起5G陸續開始在各國商轉，預期2020年有機會帶動5G智慧手機的出貨量，連帶推升半導體及相關電子零組件的需求，對台灣的電子股的業績可望有所幫助。5G通訊系統中各種電子元件規格的升級，將會是電子科技產業在2020年最大的成長動能所在，電子、半導體產業都有望迎來新一波高成長。

綜合資金寬鬆、景氣仍持成長，以及5G通訊發展對台灣電子產業帶來的效益，蕭乾祥預期，台股在明年第一季可望突破12,682歷史新高，並可望上看12,800點、再刷新歷史新高，而第一季見高原因，則是因為選舉政策利多、年關表現機會大、中美貿易戰走勢等原因。另外蕭乾祥指出，台股將在第二季調整、三季來到相對低點，第四季則是反彈。

蕭乾祥指出，受惠明年5G發展，電子、半導體產業發展前景樂觀，因此認為科技股仍是撐盤中堅，但金融股、傳產股也有搭配效益，主要仍是以科技股為主。