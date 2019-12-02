貿易戰搖擺！2020年經濟可能有3走勢　富邦金示警有3大黑天鵝

▲中美貿易戰衝突未解，專家推演出2020年經濟走勢，可能出現3種情境。（圖／達志影像／美聯社）

記者紀佳妘／台北報導

中美貿易戰出現和緩趨勢，今年第4季各國央行降息腳步放緩，市場關注明年經濟展望。富邦金控首席經濟學家羅瑋今（2）日表示，2020年全球經濟成長關鍵依然是貿易戰後續的發展，並推演可能出現3種情境，同時美國總統大選選情變化，以及大陸經濟的外溢效應也是影響經濟前景的不確定因素。

富邦金控首席經濟學家羅瑋發表「全球經濟關鍵趨勢-各國經濟預測與匯利率分析」演講指出，2019年受到貿易戰影響，全球貿易量急速萎縮，各國央行被迫採取寬鬆政策，而影響2020年全球經濟成長關鍵依然是貿易戰後續的發展，若中美貿易衝突緩和下來，加上5G、AI（人工智慧）的商機帶動下，預期明年經濟前景較為正面看待。

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不過，羅瑋也提及，如今中美貿易戰不僅侷限在貿易層面，已逐步擴大至科技戰、金融戰。舉例來說，若貿易戰演變成科技戰，將會延遲5G佈建時程，全球投資消費商機受到影響，對全球經濟較為不利，因此明年經濟發展相對審慎，一不小心劇烈波動，對市場可能造成相當大的傷害。

▲富邦金控首席經濟學家羅瑋。（圖／記者紀佳妘攝）

羅瑋推演2020年經濟走勢，可能出現3種情境。第1種情境，若貿易戰不確定性及大陸、歐洲經濟放緩對美國造成負面影響，美國聯準會（Fed）可能降息1次來支持經濟。

第2種情境，一旦全球貿易戰爆發，美國經濟急速惡化，或是金融市場出現劇烈震盪，Fed可能會加大寬鬆力道降息3次以上，這時Fed降息不再是預防性降息，投資人務必提高警覺；第3種情境，如果貿易戰對峙情勢緩和，各國經濟回溫，Fed將維持現行利率水準不變。

羅瑋認為，貿易戰第一階段協議尚未簽署，預期未來2周會有初步結果，若雙方未達成協議，美國可能在12月15日對大陸產品加徵關稅，此時情境一發生的機率最高，達45%，至於情境二、三則分別有20%、35%的機率；不過，最後公布第一階段協議較為明朗化，情境一、三可能發生的機率皆為40%，而情境二則是20%。

整體來看，明年全球經濟基調為「貿易衝突將持續，全球經濟增長放緩，各國央行將同步推動寬鬆貨幣政策」。羅瑋提醒應留意3大影響全球金融市場的不確定因素，包括全球貿易衝突後續發展、美國總統大選選情變化，以及大陸經濟的外溢效應，其中大陸已是全世界第二大經濟體，若經濟放緩，將會影響周邊國家經濟發展，須持續大陸推動的各項財政、貨幣政策效果。