中9億大獎2年卻自轟身亡　幸運男感嘆：中樂透是人生最糟糕的事

▲男子幸運中大獎，卻因此毀了人生。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

樂透中大獎對許多人說是希望能成真的美夢，然而對於某些人來說卻有可能變成惡夢，美國德州一名男子幸運贏得美元3,100萬元（約台幣9.4億元）的超級大獎，他開心辭掉工作、帶家人去夏威夷玩，結果所花費的錢遠遠超過能支出的範圍，最後導致家破人亡，中樂透2年後不幸自殺。

男子哈雷爾(Billie Bob Harrell Jr.) 1997年6月幸運贏得德州樂透大獎，身為工人的他，靠著微薄薪水辛苦照顧妻子以及3名孩子，一度以為中大獎後，所有的問題都不需要再擔心了，決定以分期25年的方式領走美元3,100萬獎金，每年可拿到美元124萬元（約台幣3千多萬）。

哈雷爾中獎後一度過著美好生活，他總算能辭掉工作、帶著家人一同到夏威夷度假，還買了新車和房子，捐了幾萬美元善款給教堂，但也因此吸引大量請求他捐款的陌生人，搞得他不堪其擾最後只能更換電話。

有錢的生活也漸漸讓哈雷爾變得貪婪，他後來和一家彩券公司達成協議，對方願意支付他一大筆錢來兌換他手上的年度支票，此舉能夠幫助他逃稅卻因此被騙，後來拿到的錢遠遠不及所支出的錢，再加上多項投資不利，搞得一家人過著入不敷出的生活，妻子芭芭拉(Barbara Jean)最後決定帶著孩子離開他。

許多人認為，妻子和哈雷爾離婚可能是壓垮駱駝的最後一根稻草，1999年5月22日他和前妻共進晚餐後，被兒子發現因槍殺陳屍在房內。雖然死者家屬對外反駁哈雷爾的死因是自殺，不過他的財務管理專家透露，他身前曾告訴對方，「中獎是我人生經歷過最糟糕的事情。」

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