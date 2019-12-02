勞動基金今年前10月大賺3839億元　每位勞工明年有望分紅1萬8千元！

記者陳心怡／台北報導

勞動部今（2）日公布了勞動基金最新投資績效，10月大賺386.8億元，累計前十月收益數3,839.1億元，收益率高達9.62％，其中，新制勞工退休基金收益數達2,155.2億元，收益率達9.32%，如果今年底前收益率沒有出現重大波動，明年每位新制勞工帳戶，可望分紅約1萬8310元。

▲新制勞退基金今年大豐收，平均每位勞工帳戶可望分紅約1萬8310元。（圖／取自免費圖庫pixabay）

勞動部表示，新制勞工退休基金採個人帳戶制，每年3月，勞保局都會依新制勞工個人退休帳戶金額及前一年度投資收益率，計算年度損益數，分配到個人專戶，所有新制1,177萬名勞工都可分配到投資收益。所謂的投資收益率，也就是勞退新制基金的投資報酬率表現。

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以最新公布的前十月收益數2,155.2億元，收益率達9.32%來看，新制的勞退基金今年大豐收，平均每位勞工帳戶可望分紅約1萬8310元。

根據勞動基金運用局公布資料顯示，截至10月底止，整體勞動基金規模為4兆2411億元，其中，新制勞退基金規模為2兆4068億元，舊制勞退基金規模為9432億元，勞保基金規模為7344億元，就保基金規模為1318億元，職災保護專款規模為112億元，積欠工資墊償基金規模為137億元。

根據統計，今年截至10月底整體勞動基金評價後收益數為3839.1億元，收益率高達9.62%，績效表現相當搶眼。其中，新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為9.32%、11.10%、10.65%、1.30%、0.78%及2.49%。

另受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為3600億元，收益數為310億元，收益率為9.64%。

▲勞動基金運用局管理規模及績效一覽表。（圖／翻攝自勞動基金運用局）

勞動部勞動基金運用局表示，10月份全球經濟數據持續疲弱，且部分大型國際企業財務報表已逐漸受到中美貿易紛爭效應影響，但在各國寬鬆資金政策下，充沛的流動性持續推升金融市場表現，加上美中經歷數月的貿易協商，美國已暫緩對中國部分商品提高加徵關稅，另外英國無協議脫歐的風險也降低，因而緩和了金融市場的緊張氛圍。10月份全球股票市場持續震盪上揚，MSCI全球及台灣加權股價指數，單月分別上漲2.74％及4.89％。

整體而言，雖然中美貿易協商反覆不定、全球經濟活動放緩，使得景氣陷入停滯，但各國央行續行寬鬆貨幣政策，支撐金融市場資金動能，勞動基金運用局將持續關注美中貿易協商進度、英國脫歐發展、地緣政治風險及全球經濟成長趨緩程度等，審慎調節投資步伐，俾獲取基金長期穩健收益，保障勞工經濟安全與退休生活。