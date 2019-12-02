男人再壯都「不舉」！網掀「椅子挑戰」熱潮　卻只有女人才辦得到





▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

實習記者施怡妏／綜合報導

先前網路曾掀起「10年挑戰（10-Year Challenge）」、「瓶蓋挑戰（Bottle Cap Challenge）」等熱潮，近日國外抖音再度流行一項「椅子挑戰」（Chair Challenge），但成功的大部分都是女性，讓不少網友驚呼，這項挑戰「只有女生才能做得到」。

據《太陽報》報導，這項「椅子挑戰」挑戰者一開始必須面對牆壁，並用腳測量往後退約三個腳掌的距離，整個人以90度彎下腰後，頭頂著牆壁，再抓起椅子並貼於胸前，然後抱起來挺腰站直。這個看起來簡單的動作，但許多挑戰者中，女生的成功率卻意外的高，男性有些則根本無法挺起腰，呈現非常有趣的結果。

32歲的克里斯蒂娜（Krystyna Sorrentino）和她29歲的未婚夫德文（Devin）一起進行挑戰。從影片中可以看到，克里斯蒂娜輕輕鬆鬆就把椅子抱起來，換成身材壯碩的德文，卻怎麼樣也站不起來。影片PO上網後，引起網友好奇，「為什麼多數的男性都無法挑戰成功。」

▲克里斯蒂娜成功完成椅子挑戰，德文最後並未能成功抱著椅子站起來。（圖／翻攝自YouTube／Caters Video）

劍橋大學教授福特（Brian Ford）認為，這個與腳的大小有關，一般男生的腳比女生還要長一點，男生兩步的距離大概是60公分，女生的則是50公分，「男性距離牆壁要遠，頭頂著牆壁時腰部會更往下傾。」

而美國科學家傑森（Jeremy Johnson）則認為，是跟重心有關係，大部分的女性重心低於臀部，而男性則在胸部，因此彎下身時女性重心放在腳上，相較之下會比男性還要穩。